 

Рупор кремлевской пропаганды: О съемках тик-ток ролика в Белгородской области

13.03.2024, 5:41, Разное
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МО РФ о съемках тик-ток ролика на границе Белгородской области.

Сегодня утром подразделениями Вооруженных Сил Российской Федерации совместно с подразделениями пограничной службы ФСБ России сорвана попытка киевского режима осуществить прорыв на приграничную территорию Российской Федерации в Белгородской и Курской областях.

▫️ Около 3-х часов утра, после интенсивного обстрела гражданских объектов, украинские террористические формирования при поддержке танков и боевых бронированных машин предприняли попытку вторжения на территорию России на трех направлениях: со стороны населенного пункта Одноробовка Харьковской области, а также в районах населенных пунктов Нехотеевка и Сподарюшино Белгородской области.

▫️ Самоотверженными действиями российских военнослужащих все атаки украинских террористических формирований отражены.
По противнику нанесены удары оперативно-тактической, армейской авиацией, ракетными войсками, артиллерией и тяжелыми огнеметными системами.

▫️ В районе населенного пункта Одноробовка Харьковской области уничтожено до 60 украинских террористов и четыре пикапа.

▫️ На приграничной территории со стороны Украины в районе населенного пункта Нехотеевка Белгородской области ударами авиации ВКС России, артиллерии и беспилотных летательных аппаратов «Ланцет» уничтожены до 45 боевиков, два танка и два бронетранспортера.

▫️ На приграничной территории со стороны Украины в районе населенного пункта Сподарюшино Белгородской области грамотными действиями подразделений прикрытия государственной границы, ударами оперативно-тактической и армейской авиации с применением ПТУР «Вихрь» уничтожены более 100 боевиков, пять танков, три боевые машины пехоты «Bradley» производства США и два автомобиля, выдвигавшиеся по направлению к Государственной границе Российской Федерации. Еще одна инженерная машина разграждения подорвалась на мине.

▫️ Кроме того, с 8.00 до 8.25 мск отбиты четыре атаки украинских диверсионно-разведывательных групп, пытавшихся прорваться на приграничную территорию в районе населенного пункта Теткино Курской области.

▫️ В результате активных действий подразделений прикрытия Государственной границы «Западной группировки войск» и пограничной службы ФСБ России террористические формирования киевского режима отброшены.

▫️ Противник потерял 234 боевика убитыми, семь танков, три БМП «Bradley» производства США и два бронетранспортера.

▫️ Нарушений государственной границы не допущено.

https://t.me/mod_russia – цинк

Мамин пирожок, что у тебя с лицом?

Источник: Colonel Cassad


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