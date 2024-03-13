Поможет подвернутая рубашка или «волшебный» ремень: три модные хитрости, как выгодно подчеркнуть талию

Мешковатая одежда не выходит из моды уже несколько лет. Но не всем женщинам нравится прятать свою фигуру под бесформенными вещами. Многие хотели бы носить одежду оверсайз более женственным способом. В этом случае следует выделить линию талии. Это сделает ваш силуэт более изящным, даже если вы носите просторную одежду. Мы расскажем о трех модных хитростях, которые помогут вам подчеркнуть талию.

Заправленный топ

Если вы носите свободные топы, то попробуйте заправить их в пояс брюк. При этом даже необязательно подчеркивать талию дополнительными способами. Достаточно того, что ваш верх будет сужаться.

Этот трюк работает даже с огромными худи. Но он в большей степени подходит для вещей из относительно тонких материалов. Если вы заправите в пояс брюк одежду из плотных тканей, то она будет нависать и сделает талию более широкой.

Ремень

Ремень – самый традиционный способ подчеркивания талии. Он отлично работает в комплектах, состоящих из нескольких вещей. Такой вариант кажется очень простым, но он идеально сужает линию талии.

Если вы носите рубашку и брюки, то попробуйте заправить топ в пояс, а затем наденьте ремень. Этот прием создаст двойной эффект, подчеркивающий талию.

Ремень подходит не только для комплектов из брюк и рубашек. Он поможет вам выделить талию, даже если вы наденете огромный пиджак.

Ремень также позволит вам носить свободные и длинные куртки в сочетании с широкими брюками и джинсами. Вам силуэт не будет выглядеть мешковатым.

Подвернутая рубашка

Вам необязательно подчеркивать всю линию талии. Достаточно выделить самую стройную ее часть. Если вы подвернете рубашку спереди или сбоку, то вы уже нарушите мешковатость силуэта и привлечете внимание к талии. Этот прием работает как с брюками, так и с юбками.

Заключение

Эти хитрости помогут вам носить просторную одежду более элегантным способом. Вы сможете наслаждаться модными свободными вещами, сохраняя женственность силуэта.