Запад столкнулся с дилеммой – либо подтолкнуть Украину к переговорам, либо рискнуть войной с Россией

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Запад столкнулся с дилеммой: либо подтолкнуть Украину к переговорам с Россией, либо отправить Киеву больше, чем оружие и поддержка, рискуя прямой конфронтацией с Москвой, пишет The American Conservative. Во втором случае это будет тот самый катастрофический сценарий, которого он пытался избежать до сих пор. Однако Запад также может пойти по пути дипломатии.



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Война на Украине достигла долгожданной развилки, отмечает The American Conservative. Украина проигрывает войну, и никакое количество оружия или помощи не изменит этого. Запад должен либо принять эту оценку и подтолкнуть Украину к столу переговоров, либо послать ей больше, чем оружие и помощь. В этом случае придётся усилить поддержку и отправить войска, рискуя вступить в прямую конфронтацию с Россией и получить тот самый сценарий катастрофы, которого он пытался избежать с первых дней войны.

Осознание этого факта вызвало ожесточённую дискуссию в Европе. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил 26 февраля, что «ряд стран — членов НАТО и ЕС рассматривают возможность отправки своих войск на Украину на двусторонней основе». В тот же день президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что, хотя «сегодня нет консенсуса по поводу отправки войск на землю официальным, принятым и одобренным образом… ни один вариант не должен быть отброшен».

Канцлер Германии Олаф Шольц ответил, что консенсус заключается в том, «что на украинской земле не будет никаких наземных войск, никаких солдат, посланных туда европейскими государствами или странами НАТО». Германия, Польша, Швеция, Испания, Италия, Чехия и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявили, что не планируют отправлять войска на Украину. Напротив, Макрон ответил, что настало время для «Европы, где будет уместно не быть трусом».

Запад оказался перед страшной дилеммой. Удвоение и отправка войск на Украину — опасный вариант, который может привести к прямой конфронтации с Россией и немыслимой войне. Но это не единственный вариант, по которому можно пойти. Запад также может свернуть с пути войны, которая никому не принесла пользы, не посылать войска на Украину и вместо этого пойти по дипломатическому пути.