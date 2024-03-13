Мнение: У России есть Решимость

Почитываю периодически Арестовича. Его всегда было интересно слушать, а все последние месяцы, мне кажется, его канал – это просто чистый мёд для российских патриотов. Никакой Мардан и никакой Соловьев никогда их так мягко и уважительно не хвалили, не чесали за ушком, не восхищались всем, что роспатриотам так дорого – то есть Россией, россиянами и Путиным. И это при том, что «своих» украинцев Арестович постоянно то ругает, то стращает почем зря, клеймит их и как бездарей, и как неучей, и как вовсе ни к чему не способных… По контрасту с вечно умными, ловкими и всё успевающими россиянами выходит, думаю, особенно обидно для украинцев.

Вот и тут Арестович крыл последними словами и Запад, и Украину, опять восхвалял Путина, и среди прочего у него проскользнул такой вот ударный пассаж:

«РФ имеет ресурсы, решимость действовать и поднимать ставки (вплоть до ядерного удара)».

И это тоже мой тезка Арестович выдал на пафосе, как бы в похвалу, в очередной раз как бы тыкая носом своих слушателей – «а вы вот посмотрите, какие русские молодцы! И ресурсы у них, и действия, и…»

А я именно в этом месте как-то сбился и перестал следить за полетом мысли их Оглядача в изгнании – настолько вдруг потрясла меня эта заявленная «решимость поднимать ставки вплоть до ядерного удара». Бывает, знаете ли, так – слова рассказчика плавно текут потоком, убаюкивают, усыпляют, расслабляют – а потом вдруг раз! – и до тебя доходит обрывочный смысл какой-то фразы… и бьет как током, и волосы дыбом, и сна ни в одном глазу!

Называется «осознание». Начинаешь думать – а с чего вдруг у нас эта «решимость нанести ядерный удар»? Главное, то, что она есть – несомненно, про это и без всякого Арестовича давно по телевизору долдонят. Но С ЧЕГО?? Люди ведь не могут не понимать, что «решимость нанести ядерный удар» неминуемо подразумевает такую же решимость получить ядерный удар; по своему дому, по своим близким, по любимым улицам любимых городов, вообще – по всей жизни, которая после «обмена» ядерными ударами уже никогда не сможет быть прежней… если вообще сможет быть…

Арестович там еще дальше рассуждает – в том же то ли безумном, то ли издевательском «пророссийском духе», что вот, мол, у Запада такой вот решимости сгорать в ядерном пламени нихрена нет, и они колеблются, нерешительные – а вот у русских решимость есть, и это, конечно, дает русским большое преимущество…

А я слушаю – и как-то понимаю Запад с его «трусливыми обывателями». То есть я отлично понимаю, почему они НЕ хотят сгорать в ядерном огне… и по-прежнему не понимаю, с чего вдруг мы в России к этому «готовы» и у нас «решимость».

Мое положение еще хуже: у меня нет ни малейшей ненависти к ним, и нет ни малейшего желания увидеть сгорающий в атомном огне Берлин (я там был), Париж (я там был), Нью-Йорк (там и вообще в США я никогда не был, но видел-то я Нью-Йорк много раз во всяких фильмах… Зачем, нахрена его СЖИГАТЬ?? Чтобы что?? Ради чего?!

А наши города?! Да, дочка у меня не в России, а я, будем считать, уже пожил; но все равно! Не хочу, повторю я за Нашим Всем, о, (блин!), други, умирать! Я жить хочу, чтоб мыслить, и страдать! Я живу в Москве, которая получит, понятно, в случае «обмена» своё первой и при любых раскладах – но дело даже не в этом! Я-то не уезжаю, хрен с ним. Людей жалко. Дома. Улицы. Это что у меня – трусость?

У каких кретинов эта «решимость нанести ядерный удар»?? А если в результате потом над всей планетой «ядерная зима», про которую все эксперты наперебой говорят, что её «точно не будет» – а она все-таки будет?! Это (кто не знает) ядерный пепел от грандиозных пожарищ забрасывается в стратосферу и надолго – на много лет – закрывает планету от Солнца (из стратосферы пепел будет оседать оооо-чееееееень мееееееееед-лееееееееееееен-ноооооооооо). Температура на поверхности резко падает, и воцаряется не только зима и полнейший холод, и почти постоянная ночь. В холоде и в отсутствие света, естественно, умирает 99% зелени, практически вся фауна – звери, птицы… И людишки, кому негде будет спрятаться от холода, тьмы и голода. Впрочем, кто-то из людей наверняка где-то отсидится в бункерах на тушонке и искусственной атмосфере…

Вопрос один – а нахера это всё? Потому что у нас «решимость» была в одном месте? Или что – нам чего-то так сильно не хватает? Чего, блин – острых ощущений? Нас кто-то очень сильно обидел? ЧЕМ, вашу мать?? Обиделись, суки?! НА ЧТО, вашу мать??

Дай ответ. Не дает ответа.