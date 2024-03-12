 

Рупор кремлевской пропаганды: ВС РФ освободили Невельское

12.03.2024, 20:40, Разное
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МО РФ сообщило, что сегодня был освобожден поселок Невельское. Ранее наши войска наконец то дожали укрепрайон противника.
Освобождение поселка и связанного с ним укрепрайона открывает для наших войск интересные возможности для действий к северу от Красногоровки.

Первомайское – сейчас примерно на половину наше. Можно будет попробовать поджать противника юга.
Красногоровка – наши зацепились на южных окраинах города. Там идут упорные уличные бои.

Невельское много нам проблем доставляло, но и этот орешек наконец то разгрызли.

Источник: Colonel Cassad


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