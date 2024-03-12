Boeing не прошел 33 из 89 технических проверок в США

Компания Boeing, один из мировых лидеров в производстве авиационной, космической и военной техники, не прошла 33 из 89 технических проверок, проведенных Федеральным управлением гражданской авиации США. Это стало известно из материалов New York Times.

Проверки проходили в течение шести недель, в ходе которых эксперты анализировали различные аспекты Boeing 737 MAX, включая состояние крыльев и других систем, а также оценивали уровень понимания принципов контроля качества сотрудниками компании.

Помимо Boeing, проверялись также процессы в Spirit AeroSystems, производителя фюзеляжей для 737 MAX. Из 13 проверок предприятие провалило 7. Например, в одном случае сотрудники использовали жидкое мыло вместо смазки при работе с уплотнениями, а в другом — отельную ключ-карту для проверки уплотнения дверей.

Ранее сообщалось о том, что в США было обнаружено тело бывшего инженера Boeing, который предостерегал о критических проблемах на производстве самолетов. Он вел судебное дело против компании и незадолго до происшествия давал показания, на которые долго готовился.