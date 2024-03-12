Мнение: Увольнение Виктории Нуланд, «дружелюбие» демократических стран и конец эпохи западного доминирования

1. Уходит эпоха, а точнее – уходит в отставку замгоссекретаря США Виктория Нуланд, та самая, которая раздавала печеньки на Майдане 10 лет назад (ссылка):



Заместитель государственного секретаря США Виктория Нуланд, которая считается главным архитектором антироссийского курса в американской внешней политике, завершает 35-летнюю карьеру. Она больше всего известна по участию в событиях украинского Евромайдана. Тогда помощник госсекретаря регулярно посещала Киев и выступала перед протестующими. С ней связана знаменитая фраза “печеньки Госдепа”: дипломат вместе с американским послом на Украине Джеффри Пайеттом раздавала участникам госпереворота в Киеве булочки и сэндвичи, а также участвовала в назначении правительства, пришедшего после свержения украинского президента Виктора Януковича.

Комментарий блогера Алексея Антонова (ссылка)

Почему уволили Нуланд? Консенсусное мнение, что <…> за серию рабочих провалов во внешней политике США, прежде всего по главному, украинскому кейсу. Установленный в 2014 году режим зашатался, ситуация тяжелая, и нас это не может не радовать.

Не все поймут, почему это важно. Поясню. Нет самостоятельной Украины. Есть проект, есть сроки, есть зоны ответственности, затрачиваемые ресурсы и необходимый результат. Переговоров Россия-Украина не происходит и ситуация не меняется в основном потому, что «руководитель проекта» Нуланд ведет проект по своему плану, и в этом плане переговоров не предусмотрено.

А вот теперь эту жабу сняли, а значит, что вероятность изменений многократно повышается. Будет новый человек и новая стратегия. А также новые сроки, ресурсы, планы… И Зеленский (внезапно!) может начать говорить вообще противоположное тому, что говорил раньше. И все будут удивляться, а что с ним случилось? А ничего с ним не случилось. Со стороны Госдепа поменялся менеджер проекта (а это куда важнее, чем конкретная личность президента Украины).

Кто-то расстроится конечно, когда узнает, что провалы украинского «контрнаступа» или взятие крупных населенных пунктов влияют на результаты СВО гораздо меньше, чем ответственный менеджер проекта от курирующей структуры, но это — факт. Если вы работали на госслужбе или в крупной корпорации, то прекрасно понимаете, о чём я.

2. Напомню, что до Нуланд главным женщиной-ястребом в США считалась Кондолиза Райс, госсекретарь при президенте Буше-младшем. Вот известное видео с ней, где она озвучивает популярную мантру американской пропаганды (ссылка):



Демократические страны не нападают на своих соседей.

Демократические страны не укрывают террористов.

Демократические страны не используют оружие массового поражения.

Далее на видео показываются многочисленные примеры того, как США нарушали все эти принципы с середины 20 века по наши дни. Приходится сделать вывод, что либо демократические страны не менее агрессивны, чем недемократические (а то и более, судя по списку примеров), либо что США – не демократическая страна.

3. Жозеп Боррель, глава европейского аналога Госдепа и автор высказывания о том, что «Европа – это сад», а «остальной мир… – это джунгли» (ссылка), вынужден был признать, что внешняя политика Запада потерпела крах, глобальное доминирование утеряно (ссылка):

«Эпоха доминирования Запада закончилась, из этого нужно сделать практические выводы», — написал в своем блоге Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель по итогам Мюнхенской конференции по безопасности.

«Если текущая глобальная геополитическая напряженность продолжит развиваться в направлении «Запад против остальных», будущее Европы рискует оказаться мрачным. Эпоха западного доминирования действительно окончательно завершилась. Хотя это было понятно теоретически, мы не всегда делали все практические выводы из этой новой реальности», — пишет Боррель.

В своей статье он выделил четыре задачи геополитической повестки дня ЕС:

– усиление поддержки Украины;

– прекращение боевых действий в секторе Газа и создание арабского и еврейского государств на Ближнем Востоке;

– улучшение связей с «глобальным Югом» (именно в контексте этой задачи он признал, что Запад более не доминирует в мире);

– укрепление оборонного потенциала Европы.

Как видите, господин Боррель предлагает Евросоюзу и дальше ехать в тупик. Евросоюз мог бы начать процесс выздоровления, если бы помирился с Россией и Китаем, и если бы избавился от присутствия США в Европе. Но, сами, понимаете, даже намекнуть на это американцы Жозепу Боррелю не разрешат.