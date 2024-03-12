 

Россиянкам разрешат работать только с согласия супругов

12.03.2024, 19:33, Разное
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Государственная дума приняла поправки в Трудовой кодекс, которые уточняют статус работающих женщин. С 1 мая 2024 года россиянки смогут устроиться на работу только с письменного согласия супруга.

В парламенте напомнили, что миссия женщины, закреплённая указами президента и постановлениями правительства – рожать детей и ответственно хранить семейные очаги.

– В жизни всякое бывает, поэтому если семья сталкивается с материальным трудностями, то муж может разрешить своей жене временно поработать, – пояснили авторы законопроекта. – Это положение вещей мы фактически закрепляем, легализуем его, поэтому инициативу можно считать своего рода правозащитной и даже профеминистской.

В случае отсутствия у женщины супруга, подписать согласие на её трудоустройство смогут либо опекун, либо специальная комиссия, в состав которой войдут представители правоохранительных органов, религиозной общины, психологи и представители органов опеки.

Согласно документу, уже работающим россиянкам необходимо будет в течение полугода передать в отдел кадров разрешение на работу – оно может быть оформлено в свободной форме, но должно иметь заверенную подпись. Нарушительницам грозит увольнение без выходного пособия и штраф в размере до 50 тысяч рублей.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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