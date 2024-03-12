 

Рупор кремлевской пропаганды: Набег на Белгородскую область

12.03.2024, 19:30, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Набег на Белгородскую область

Сегодня утром противник предпринял повторную попытку прорваться через границу на территорию России в Белгородской и Курской областях. На прошедших выходных он уже предпринимал такую попытку, но подготовка к заходу на нашу территорию была своевременно вскрыта нашей разведкой, в результате чего по районам сосредоточения противника были нанесены концентрированные высокоточные удары, по итогам которых противник потерял до 70 человек, пять танков, четыре САУ и РСЗО, до десяти бронеавтомобилей и пикапов, после чего был вынужден корректировать свои планы.

Цель у ГУР Минобороны Украины (МОУ) оставалась той же — попробовать крупной группой прорваться на территорию РФ, захватить какое-нибудь село (желательно с избирательным участком), снять там постановочные видео (и попутно вбросить заготовленные информационные фейки), (https://t.me/rt_russian/192376) пропиарить различных российских коллаборационистов на подкорме у Буданова и обеспечить материалы для медиакампании украинских и западных пропагандистских СМИ. Серьёзных военных задач не ставилось — речь изначально шла именно о «пиар-набеге», что совершенно в духе действий руководства ГУР МОУ во главе с Будановым.

Наша разведка отслеживала подготовку противника и снова обеспечила необходимые данные для срыва атаки. Ещё на подходах (https://t.me/rt_russian/192334) к границе по врагу начали наносить удары, в результате чего планы противника снова сорвались и он понёс существенные потери (https://t.me/rt_russian/192351) в людях и технике (по предварительным данным, до нескольких десятков человек и 10—12 единиц техники, включая несколько танков).

Части МО РФ и Пограничной службы ФСБ дали врагу мощный отпор, в результате чего враг так и не смог проникнуть в глубину нашей территории, а перестрелки и обстрелы на границе ничего ему не дали. Губернаторы областей и руководство Погранслужбы ФСБ отметили, что нарушений госграницы не допущено.

Пиар-картинка ГУР МОУ снова разрушилась, а снятые постановочные ролики высмеяли даже в украинском сегменте соцсетей. Стоит отметить, что в бою на границе приняли участие и находившиеся в Белгородской области солдаты-срочники наших воздушно-десантных войск, которые наравне с профессиональными военными сорвали действия противника, не понеся при этом потерь.

В целом операция, которую противник готовил несколько недель и в организацию которой вложил значительные ресурсы, полностью провалилась.

Брошенный танк на КПП в Нехотеевке.

Брошенные ИМР-2 и БРЭМ-1.

Горящая БМП-1

Подсчет потерь противника продолжается.

Источник: Colonel Cassad


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.03 / Рупор кремлевской пропаганды: О съемках тик-ток ролика в Белгородской области

13.03 / Мнение: О катастрофе с жизненно важным… Куда подевались лекарства?

13.03 / Поможет подвернутая рубашка или «волшебный» ремень: три модные хитрости, как выгодно подчеркнуть талию

13.03 / Поможет пищевая сода, зубная паста и не только: как вывести запах апельсинов или мандаринов с рук

13.03 / Мнение: У России есть Решимость

13.03 / Мнение: О крайне тяжёлом положении ВСУ… Пора вызывать «Волгу»?

13.03 / Барокко-боб – свежая новинка весны: что надо знать о трендовой стрижке и как ее укладывать правильно

12.03 / Рупор кремлевской пропаганды: Самоубийство в украинском стиле

12.03 / Мнение: О чуде «путиномики» в России… 10 лет, как порвана в клочья?

12.03 / Рупор кремлевской пропаганды: Аналитические центры, финансируемые оборонными подрядчиками, доминируют в дебатах по Украине

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика