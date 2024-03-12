Рупор кремлевской пропаганды: Набег на Белгородскую область

Набег на Белгородскую область

Сегодня утром противник предпринял повторную попытку прорваться через границу на территорию России в Белгородской и Курской областях. На прошедших выходных он уже предпринимал такую попытку, но подготовка к заходу на нашу территорию была своевременно вскрыта нашей разведкой, в результате чего по районам сосредоточения противника были нанесены концентрированные высокоточные удары, по итогам которых противник потерял до 70 человек, пять танков, четыре САУ и РСЗО, до десяти бронеавтомобилей и пикапов, после чего был вынужден корректировать свои планы.

Цель у ГУР Минобороны Украины (МОУ) оставалась той же — попробовать крупной группой прорваться на территорию РФ, захватить какое-нибудь село (желательно с избирательным участком), снять там постановочные видео (и попутно вбросить заготовленные информационные фейки), (https://t.me/rt_russian/192376) пропиарить различных российских коллаборационистов на подкорме у Буданова и обеспечить материалы для медиакампании украинских и западных пропагандистских СМИ. Серьёзных военных задач не ставилось — речь изначально шла именно о «пиар-набеге», что совершенно в духе действий руководства ГУР МОУ во главе с Будановым.

Наша разведка отслеживала подготовку противника и снова обеспечила необходимые данные для срыва атаки. Ещё на подходах (https://t.me/rt_russian/192334) к границе по врагу начали наносить удары, в результате чего планы противника снова сорвались и он понёс существенные потери (https://t.me/rt_russian/192351) в людях и технике (по предварительным данным, до нескольких десятков человек и 10—12 единиц техники, включая несколько танков).

Части МО РФ и Пограничной службы ФСБ дали врагу мощный отпор, в результате чего враг так и не смог проникнуть в глубину нашей территории, а перестрелки и обстрелы на границе ничего ему не дали. Губернаторы областей и руководство Погранслужбы ФСБ отметили, что нарушений госграницы не допущено.

Пиар-картинка ГУР МОУ снова разрушилась, а снятые постановочные ролики высмеяли даже в украинском сегменте соцсетей. Стоит отметить, что в бою на границе приняли участие и находившиеся в Белгородской области солдаты-срочники наших воздушно-десантных войск, которые наравне с профессиональными военными сорвали действия противника, не понеся при этом потерь.

В целом операция, которую противник готовил несколько недель и в организацию которой вложил значительные ресурсы, полностью провалилась.

Брошенный танк на КПП в Нехотеевке.

Брошенные ИМР-2 и БРЭМ-1.

Горящая БМП-1

Подсчет потерь противника продолжается.

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