 

О пользе никотиновой кислоты для здоровья

12.03.2024, 19:10, Разное
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Врач Марият Мухина подчеркивает важность никотиновой кислоты как для взрослых, так и для детей. Этот витамин, также известный как витамин PP, часто назначается врачами в случаях, когда организм нуждается в поддержке из-за различных заболеваний или ослабления иммунитета, а также при высоком риске заболеваний сосудов.

По словам специалиста, никотиновая кислота играет ключевую роль в расширении сосудов благодаря присутствию оксида азота. Это делает ее полезной при различных состояниях, таких как апатия, бессонница, головокружения и слабость, а также при болезнях сердца и мозга.

Мухина подчеркнула, что этот витамин также способствует укреплению стенок сосудов, предотвращая их возможное истончение и последующие проблемы с кровотечениями. Недостаток никотиновой кислоты может привести к серьезным последствиям, включая психические расстройства и проблемы с кожей.

Специалист также отметила, что необходимо поддерживать оптимальный уровень этого витамина в организме, рекомендуя суточное потребление до 20–25 миллиграмм для мужчин и женщин.

Источником никотиновой кислоты могут служить продукты питания, такие как молоко, мясо, печень, рыба, курица, овощи, творог и цельнозерновые продукты.


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