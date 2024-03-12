«Вылетать уже завтра» – Бориса Надеждина назначили послом в Республике Гаити

Борис Надеждин назначен полномочным послом России в Республике Гаити – соответствующий указ подписан 12 марта и вступает в силу с 13 марта.

Сначала об этом сообщил популярный Telegram-канал, а через час информацию подтвердил сам политик в соцсетях. По словам Надеждина, назначение стало для него большой неожиданностью.

– Мне сначала позвонили, а прислали за мной машину из МИД. Не шутка, назначен. И как оказалось, вылетать надо уже завтра. Пока не знаю, как реагировать на это всё, – сказал он.

Это уникальный случай в истории отечественной дипломатии, ведь Надеждин не имеет профильного образования и даже не работал в структурах МИД раньше. Источник газеты «Коммерсант» в министерстве заверил, что в этом нет никакой проблемы.

– Республика Гаити сейчас не входит в число наших приоритетных направлений и вряд ли эта ситуация изменится в обозримом будущем. Если даже господин Надеждин допустит те или иные ошибки, это не должно создать серьёзных проблем, – пояснил он. – Мы в любом случае желаем ему успехов на новой должности, обязательно будем его поддерживать дистанционно, давать советы, подсказывать.

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