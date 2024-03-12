 

«Вылетать уже завтра» – Бориса Надеждина назначили послом в Республике Гаити

12.03.2024, 17:33, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Борис Надеждин назначен полномочным послом России в Республике Гаити – соответствующий указ подписан 12 марта и вступает в силу с 13 марта.

Сначала об этом сообщил популярный Telegram-канал, а через час информацию подтвердил сам политик в соцсетях. По словам Надеждина, назначение стало для него большой неожиданностью.

– Мне сначала позвонили, а прислали за мной машину из МИД. Не шутка, назначен. И как оказалось, вылетать надо уже завтра. Пока не знаю, как реагировать на это всё, – сказал он.

Это уникальный случай в истории отечественной дипломатии, ведь Надеждин не имеет профильного образования и даже не работал в структурах МИД раньше. Источник газеты «Коммерсант» в министерстве заверил, что в этом нет никакой проблемы.

– Республика Гаити сейчас не входит в число наших приоритетных направлений и вряд ли эта ситуация изменится в обозримом будущем. Если даже господин Надеждин допустит те или иные ошибки, это не должно создать серьёзных проблем, – пояснил он. – Мы в любом случае желаем ему успехов на новой должности, обязательно будем его поддерживать дистанционно, давать советы, подсказывать.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

12.03 / Россиянкам разрешат работать только с согласия супругов

12.03 / Рупор кремлевской пропаганды: Набег на Белгородскую область

12.03 / О пользе никотиновой кислоты для здоровья

12.03 / Сколько часов в день можно использовать гаджеты без вреда для здоровья

12.03 / Нейл-арт, вдохновленный элегантностью природы: маникюр цвета лесной зелени – новый тренд весны

12.03 / Лучшие продукты для печени

12.03 / Володин объявил о планируемых датах представления годовых отчетов ЦБ и Счетной палаты

12.03 / Мнение: О попытке Зеленского отыграться за провалы… Не сыграла?

12.03 / Ури Геллер обхаять рад про НЛО Пентагона доклад

12.03 / Скандалы: Военкор Среда запустил опрос на тему самых сильных подразделений в зоне СВО

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика