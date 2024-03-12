Мнение: О попытке Зеленского отыграться за провалы… Не сыграла?

А вот это уже нечто новенькое в украинской тактике.

Как пишет Reuters, #Украина нанесла десятки ударов беспилотниками и ракетами по целям в России в ходе масштабной атаки и также попыталась пробить сухопутные границы крупнейшей ядерной державы мира с помощью вооружённых «прокси». То есть, даже на Западе понимают, что все эти «легионы» и «корпуса» — суть проекты украинских спецслужб, а никакие не «добровольцы из России». Но это и так известно понимающим

А вот в чём новизна.

В комбинировании и масштабировании. Но при этом и в довольно плохой подготовке.

Удары БПЛА нанесены сразу по нескольким российским регионам. В ходе одной из крупнейших на сегодняшний день атак украинских беспилотников сбиты 25 украинских дронов над семью российскими регионами, включая Москву, Ленинградскую, Белгородскую, Курскую, Брянскую, Тульскую и Орловскую области. И приграничные бои тоже завязались в нескольких местах. По данным МО РФ, украинские «прокси» пытались вторгнуться на территорию России в Белгородской области с трёх направлений, около населённых пунктов Одноробовка, Нехотеевка и Сподарюшино. Также зафиксированы четыре атаки ДРГ на приграничную территорию в районе населённого пункта Теткино Курской области.

Все попытки ВСУ прорваться на приграничную территорию России в Белгородской и Курской областях были сорваны. В общей сложности только в Белгородской области были убиты 60 украинских диверсантов, уничтожены пять танков и бронетранспортёр, сообщает МО РФ. Военкоры обещают подробности ближе к вечеру. Но известно, что атаки были отбиты в том числе силами солдат-срочников ВДВ, дислоцированных в приграничных регионах РФ. То есть, матёрым воякам ГУР МОУ надавали по самую маковку 18-летние пацаны.

По правде говоря, было ожидаемо, что #Украина предпримет массированную атаку накануне президентских выборов в России, чтоб поднять боевой дух в украинском обществе на фоне тяжёлой для ВСУ ситуации на ЛБС. Ещё одна цель — показать западным спонсорам, что в состоянии наносить болезненные удары по российским объектам, а также попытаться деморализовать российское общество и пробудить в нём недовольство властями, которые якобы не могут защитить города от ударов, подорвав тем самым авторитет Путина. Такого рода нарративы сейчас активно разгоняет украинская #пропаганда, распространяя разного рода видеоролики с нечёткими изображениями и непонятной локацией. Хотя по факту там Содом и Гоморра разгром и «зрада».

Что касается реальных последствий таких комбинированных атак, то о них пока говорить рано. Периодические удары по инфраструктуре в РФ, безусловно, какой-то ущерб наносят. Но вряд ли они смертельны или болезненны для экономики, промышленности и военного потенциала огромной страны. В военно-стратегическом плане какой-то эффект мог бы возникнуть при условии, что «прокси» действительно смогли бы взять и долго, неделями, удерживать какие-либо российские населённые пункты в приграничье. Тогда бы РФ пришлось перебрасывать бы туда резервы с других направлений. Но пока все эти атаки ВСУ-легионелл даже по мнению британского Би-Би-Си, выглядят как пиар. За который, впрочем, участникам акций приходится расплачиваться собственными жизнями. Но для Киева они — расходный материал, не более.

Однако нельзя не признать, что комбинировать и масштабировать пиар-атаки #Украина уже очень хорошо научилась. В том числе — или даже в первую очередь — в информационном поле, где вал вбросов сочетается продуманной и организованной технологией их распространения по российским соцсетям. #Россия на этой площадке выглядит средненько. Не в последнюю очередь из-за медлительности российского военного ведомства и его желания «подмять» под себя военкоров. Это не лучшим образом сказывается на скорости ответной реакции, а казённый язык военных сводок снижает доверие к ним — в первую очередь у молодёжи. Но это давно известная тема.

Отдельный вопрос: как эти удары и набеги сказываются на целевой украинской аудитории. Воодушевляют ли громадян. Насколько мотивируют их, например, записываться в ВСУ, не дожидаясь повесток и облав военкомов.

Вы как считаете, после всех сегодняшних событий сколько украинских мужчин побегут в ТЦК, а сколько — к Тисе?

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