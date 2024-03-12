 

Скандалы: Военкор Среда запустил опрос на тему самых сильных подразделений в зоне СВО

12.03.2024, 16:20, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

В голосовании можно было выбрать несколько вариантов

Сергей Среда провел опрос среди пользователей Сети, в котором предложил выбрать самые боеспособные подразделения, принимавшие участие в специальной военной операции.  По мнению участников опроса, самым сильным формированием в зоне СВО является ЧВК «Вагнер». За нее проголосовали более 70% от общего числа респондентов.

На втором месте надежно закрепилась штурмовая бригада «Эспаньола», которая набрала 42% голосов. Последнее место в лидирующей тройке заняла ОДШБР «Ветераны», получившая поддержку 21% пользователей Сети.

Олег Гуров


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

12.03 / Нейл-арт, вдохновленный элегантностью природы: маникюр цвета лесной зелени – новый тренд весны

12.03 / Диетолог Стародубцева назвала лучшие продукты для печени

12.03 / Володин объявил о планируемых датах представления годовых отчетов ЦБ и Счетной палаты

12.03 / «Вылетать уже завтра» – Бориса Надеждина назначили послом в Республике Гаити

12.03 / Мнение: О попытке Зеленского отыграться за провалы… Не сыграла?

12.03 / Ури Геллер обхаять рад про НЛО Пентагона доклад

12.03 / Скандалы: Кража со взломом

12.03 / В случае выхода Еревана из ОДКБ армянам придётся получать визу в Россию

12.03 / Коллега Ефремова и Яглыча ответила на вопрос о недосягаемости и высокомерии звезд

12.03 / Стало известно, как недавно ставшие родителями Тарасов и Костенко хотят назвать своего четвертого ребенка

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика