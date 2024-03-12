Скандалы: Военкор Среда запустил опрос на тему самых сильных подразделений в зоне СВО
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В голосовании можно было выбрать несколько вариантов
Сергей Среда провел опрос среди пользователей Сети, в котором предложил выбрать самые боеспособные подразделения, принимавшие участие в специальной военной операции. По мнению участников опроса, самым сильным формированием в зоне СВО является ЧВК «Вагнер». За нее проголосовали более 70% от общего числа респондентов.
На втором месте надежно закрепилась штурмовая бригада «Эспаньола», которая набрала 42% голосов. Последнее место в лидирующей тройке заняла ОДШБР «Ветераны», получившая поддержку 21% пользователей Сети.
Олег Гуров
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