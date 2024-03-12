 

В случае выхода Еревана из ОДКБ армянам придётся получать визу в Россию

12.03.2024, 14:53, Разное
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Заместитель председателя комитета Государственной думы по международным делам Ниязи Алиев призвал Ереван «одуматься и взвесить все последствия выхода из ОДКБ».

В противном случае Москва может уже в апреле ввести визовый режим с Арменией, а армяне больше не смогут легально работать на территории Российской Федерации.

– Пашинян не понимает, что творит. Если завтра Ереван покинет ОДКБ, то в апреле каждому гражданину Армении для поездки в Россию потребуется виза. Призываю армянское руководство чётко осознать, что наш ответ на их недружественные действия будет быстрым и жёстким, – сказал он.

По данным «Комсомольской правды», уже готовится распоряжение подготовить план мероприятий по проверке граждан Армении, которые за последние 10 лет получили российские паспорта.

Как отметил источник газеты в Администрации президента, в случае резкого ухудшения отношений между Москвой и Ереваном могут быть аннулированы до 300 тысяч решений о приёме в гражданство РФ.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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