Коллега Ефремова и Яглыча ответила на вопрос о недосягаемости и высокомерии звезд

Как ты выбираешь сценарии для работы в кино?

Когда я выбираю следующий проект, больше смотрю на

персонажа, чем на сам сюжет. Мне обычно присылают материалы на пробы с

описанием роли и я вчитываюсь в них, пытаясь понять, похож ли этот персонаж на

меня или наоборот, было бы мне интересно воплотить столь непохожего на меня

героя. Я всегда готова попробовать что-то новое, будь то новый образ или жанр.

Меня увлекают как комедии, так и драмы. Сейчас меня особенно манит идея сняться

в фильме с элементами мистики или веселом детском кино, а может быть, даже в

сказке. Я хочу исполнить роль сильной духом девочки, способной изменить что-то

вокруг себя.

Твоими партнерами по фильмам были Никита Ефремов,

Владимир Яглыч, Анна Чиповская и другие. Расскажи, как они тебе помогают

сниматься в кино?

Многие думают, что звезды кино — это

недосягаемые и высокомерные люди, но на самом деле на съемках чаще всего царит

дружелюбие и теплота. Все просто нацелены на то, чтобы поднять друг другу настроение

и хорошо поработать. С партнерами по проектам у меня всегда складываются

дружеские отношения. Мы не только работаем, но и общаемся за кулисами и много

смеемся. И после съемок часто встречаемся на премьерах или других мероприятиях,

поддерживая связь.

С кем мечтаешь поработать из актеров или может есть

любимые режиссер?

Я как никто другой в курсе детей звезд экрана и всегда

следую за их творческими путями. У потомственных актеров есть чему поучиться. Мечтаю

о совместной работе с Евой Смирновой. Любимые режиссеры, конечно, тоже есть.

Все те, с кем мне довелось поработать, оставили о себе только приятные

впечатления, я с радостью бы снова встретилась с ними на съемочной площадке. Также

в числе первых для меня Жора Крыжовников, Александр Жигалкин, Клим Шипенко и

Евгений Сангаджиев. Их работы продвигают российское кино вперед, хотелось бы

быть частью этого.

Ты играла в сериале “Балет”, продюсером, которого стал

Федор Бондарчук. Как ты готовилась к этой роли?

К счастью, на это не пришлось тратить много времени и сил,

ведь я и до съемок активно занималась балетом. Моя подготовка стала огромным

преимуществом на съемочной площадке. Но несмотря на это, пришлось разучить

специальный танец для одной из сцен фильма. Это было интересным вызовом, но я

справилась. Навыки балета помогли мне быстро освоить новые движения, осталось

только поработать над деталями и выразительностью, чтобы передать эмоциональную

глубину сцены.

У тебя хватает времени на учебу?

Расписание у меня очень насыщенное, но с помощью родителей

всё встаёт на свои места, я все успеваю и даже имею немного свободного времени.

Мама с папой используют все возможности онлайн-образования, чтобы я догоняла

школьную программу, если что-то упускаю. Родители берут на себя всю

административную нагрузку, устраивают прослушивания и другие мероприятия, чтобы

я могла целиком погрузиться в творческий процесс.

Что нам ждать, помимо “Морозко”, в ближайшее время

из твоих киноработ?

Вот уже совсем скоро выйдет сериал “Первый класс”.

Очень жду премьеры, это будет очень увлекательная романтическая комедия. Также готовится

к выходу сериал “Голливудск” с интересным сюжетом и актерским

составом. И конечно сериал “Все Ок” на СТС, где у меня главная роль.