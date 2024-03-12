 

Стало известно, как недавно ставшие родителями Тарасов и Костенко хотят назвать своего четвертого ребенка

12.03.2024, 14:10, Разное
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15 февраля 2024 года футболист Дмитрий Тарасов и его супруга, модель Анастасия Костенко, стали родителями в четвертый раз. 29-летняя избранница спортсмена подарила своему возлюбленному сына. Выписка из роддома проходила скромно, а спортсмен, выкладывая фото в своем блоге, выразил благодарность врачам и пообещал, что скоро они встретятся вновь.

Сейчас в звездной семье две дочки – Милана и Ева и два сына – Алексей и недавно появившийся на свет малыш. Имя ребенка общественности пока неизвестно.

Впрочем, Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко сами до конца не решили, как хотят назвать своего четвертого наследника. Несколько дней назад на семейном YouTube-канале футболиста и модели был опубликован новый видеоролик. Возлюбленные решили показать лицо новорожденного сына.

Позже 36-летний Дмитрий Тарасов рассказал подписчикам, что у них с супругой есть несколько вариантов имен. Мастер спорта России рассматривает имя Ярослав – в честь своего тестя. Однако окончательное решение возлюбленными еще не принято.

Ранее “Дни.ру” писали, что внешний вид недавно ставшей мамой Анастасии Костенко очень удивил подписчиков ее блога. На странице в Сети модель выложила кадры, как она кормит новорожденного малыша. Поклонники не поскупились на лестные комментарии и комплименты в адрес супруги футболиста Дмитрия Тарасова.


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