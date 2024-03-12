Мнение: Гомеопатия для животных

Вчерашняя дискуссия у меня в блогах по поводу гомеопатии продемонстрировала удивительную вещь: анекдотическая «прогрессивная общественность» никуда не делась, она по-прежнему бодра, брызжет щенячьим пубертатным юмором, любит нападать стаей и всё так же свято Верит в Науку – в религиозном смысле слова. Хотя, казалось бы, два сокрушительных удара подряд – сначала ковидобесие, потом война – должны были хотя бы заставить усомниться… но нет. Эти люди принципиально необучаемы. Два года «Именем Ноуки» они яростно прислуживали властям, требуя от всех ходить в масках, сидеть по домам и вкалывать в себя благотворные Ноучные Растворы, потом внезапно и без каких-либо объяснений «Ноука» дала им всем отставку – но мы видим, что они в любой момент готовы повторить, с того же места и с той же нерассуждающей яростью.

Что ж, данный раунд надо завершить как-то изящно, с присущим мне юмором. Укажу, пожалуй, на сногсшибательный для верующих общественников факт: помимо существующей более 200 лет гомеопатии для людей есть и не менее почтенная гомеопатия для животных. Да-да, такой вот удивительный факт: гомеопатическими растворами и крупинками лечат и братьев наших меньших. Вполне себе есть среди нас и гомеопаты-ветеринары! Достаточно набрать в Яндексе «гомеопатия для животных», чтобы в этом убедиться. Вот, например,

препараты гомеопатические для животных – на Озоне. Большой выбор, всем рекомендую. Гомеопаты-ветеринары, я чувствую, тут многим необходимы…

Как же работают гомеопатические лекарства для тех же, к примеру, собак? Думаю, это плацебо. И объяснение прекрасное, и, главное, слово красивое, солидное. Плацебо! Хозяин запихивает собачке в пасть крупинку и говорит – тебе это поможет! Ну та, дура, и верит – а куда деваться. Приходится выздоравливать. Или еще, может, «эффект убеждения».

Правда, непонятно, как быть с кошками. Кошек ведь тоже лечат гомеопатией; а они ведь, заразы, как известно, никому не верят и вечно себе на уме… Им-то плацебо не впаришь, это вам не люди! С котами и особенно кошками пока не все так ясно, но я уверен – Наука Разберется!

Вечерком продолжу про приватизацию.