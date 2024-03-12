Американское посольство рекомендовало своим гражданам не моргать при посещении российских сайтов

Посольство США в России выпустило экстренное уведомление для своих граждан, не допускать моргания при посещении российских сайтов.

Уведомление имеет маркировку TOP SECRET//SI/REL TO USA, FVEY и размещено в разделе, предназначенном для дипломатических работников, а также сотрудников, которые по долгу службы вынуждены посещать указанные в предупреждении ресурсы.

– Не допускать любого движения глаз, связанного с их кратковременным открытием и закрытием, а именно морганием. Эта процедура может являться акцептом публичной оферты для владельца ресурсов, либо подтверждением операции на сайтах через биометрию, которые расположены в российском сегменте интернета, а именно в зоне .ru. Если вы не уверены, в своей способности продержаться и не моргнуть продолжительное время, рекомендуется расположить на голове в районе глаз солнечные очки, полностью скрывающие движения зрачков и оснащённые непрозрачными стёклами, – гласит полный текст уведомления, которым с редакцией поделился анонимный источник.

Известно, что через непродолжительное время похожие предупреждения также появились на сайтах посольств государств ЕС. Опрошенные интернет-эксперты отказались назвать точные причины такого предупреждения, но поделились мнением, что просьба касается недавнего обновления законодательства об иностранных агентах, а также возможного наличия 25 кадра в изображениях и документах, присутствующих на российских сайтах.

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