Мнение: Почему Британия уже не поднимется

Пару недель назад комментаторы дружно предложили сбросить ядерную бомбу на Лондон (ссылка). Англичан у нас не любят, и есть за что. Чтоб не зачитывать длинный список грехов короны, достаточно указать на самый свежий — именно Британия возглавила проект «Украина», когда в начале года стало ясно, что США умыли руки и вышли из игры.

Но всё же мы выросли на образе старой доброй Англии, с этим ничего не поделать. Стивенсон, Конан Дойль, Вальтер Скотт… Толкин и Битлз, в конце концов! Огромная доля современного русского культурного пласта имеет британские корни, так что это отнюдь не чужая страна для нас.

Вместе с тем, даже если британцы вынудят нас показать им грибовидные облака, старая добрая Англия не исчезнет. Не исчезнет, так как уже поздно: старая добрая Англия умерла уже давно. Обратите внимание, что я не включил в список писателей Джоан Роулинг — она уже не англичанка, она светится современной толерантной повесткой, как оранжерейная лампа на 400 ватт.

Сейчас Британия переживает не лучшие времена: у неё проблемы в экономике, проблемы в политике, проблемы где угодно ещё. Однако главная проблема, про которую редко говорят вслух, заключается в изменении менталитета. Британцы, ставшие великими благодаря уважению к собственности, относятся теперь к ней с африканской беспечностью.

Вот обзорная статья на Гардиан про пять национализаций в Британии (ссылка). Из перечня видно, что даже Генрих VIII, рубивший головы своим жёнам и сменившим официальную религию в стране, платил компенсации монахам за перешедшие в собственность государства монастыри. Аналогичным образом и другие национализации тоже проходили в формате выкупа, а не в формате конфискации, хотя Британия вполне могла себе позволить разорить владельцев телефонных или железнодорожных компаний.

Такая щепетильность стала одной из главных причин бурного развития капитализма в Британии. На колонии, разумеется, правила не распространялись — колонии британцы грабили двумя руками — однако внутри Британии права собственников были надёжно защищены.

Однако, как верно заметил русский олигарх в знаменитом фильме Гая Ричи про Лондон, «времена меняются». Во-первых, меняется сам Гай Ричи: в этом его фильме от 2008 года радужно-чёрная повестка продвигалась с такой назойливостью, что ещё в 1990-х зрители гневно плевались бы, выходя из кинотеатров. Во-вторых, меняются сами британцы, которые уже в значительной степени замещены приезжими с других континентов. И, наконец, как следствие всего этого, меняются вековые принципы, сделавшие когда-то Британию великой.

Мэр Лондона — пакистанец Садик Хан — призвал конфисковать у русских предпринимателей недвижимость в Лондоне на сумму в 1,25 млрд долларов (ссылка).

Ещё в середине 20-го века британские политики были готовы на проявление любой жестокости, однако они отлично понимали: нельзя отбирать собственность, это путь в никуда. Сегодняшнее поколение британских политиков выросло уже в другой культуре, так что оно не видит в грабеже подданных ничего страшного. Прямо сейчас конфискация выгодна, а про долгосрочные последствия в Пакистане думать не принято, там живут одним днём.

Полагаю, Британия обречена. Развитого производства там нет, ресурсов — тоже нет. С политической точки зрения Британия — работающий пенсионер, которого уже подводит здоровье, но который пока держится на давно заслуженной репутации. Британия планировала стать мировым финансовым центром и снимать сливки с триллионных денежных потоков, однако на этих планах можно уже ставить крест: страна, которая позволяет себе на ровном месте отбирать собственность, привлекательной для серьёзных инвесторов быть не может.

Что касается русских, которые купили недвижимость в Лондоне, то я не вижу смысла ни злорадствовать, ни сочувствовать — про них и без меня всё уже сказано тысячу раз.