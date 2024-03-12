 

Иван Ургант принял участие в съемках фильма “Во сне ты горько плакал”

12.03.2024, 11:55, Разное
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В преддверии выхода в прокат новой киноленты, в которой принял участие Иван Ургант, интернет-пользователи были поражены публикацией первой афиши фильма “Во сне ты горько плакал”. Известный телеведущий был изображен на черно-белом постере, где артист в белой рубашке сидел на велосипеде, держа рядом ребенка. Это произведение стало режиссерским дебютом для журналиста Николая Солодникова.
Опальный шоумен Иван Ургант возвращается на экраны. Отмечается, что съемочный процесс охватывал летний период 2023-го года и разворачивался в двух локациях — Санкт-Петербурге и Новгородской области. В создании кинопроекта принимали участие известные актеры, в числе которых Полина Агуреева, Леонид Бичевин и Алена Кучкова. Точные детали касательно премьеры пока остаются неизвестными, ожидая официального объявления.
Необходимо подчеркнуть, что Иван Ургант не принял участие в съемках двух последних частей популярной новогодней кинокомедии “Елки”, хотя в 2021-ом году артиста можно было увидеть в восьмой серии фильмов. За последние два года шоумен также исчез с экранов Первого канала.
Михаил Ширвиндт поделился, что Иван Ургант все еще надеется вернуться к работе над шоу “Вечерний Ургант”, но пока артист сосредоточен на других проектах. В настоящее время шоумен находится в России, выступает в качестве продюсера, хотя многие из его работ обделены внимание общественности. Ширвиндт выразил надежду на то, что усилия артиста приведут к возвращению Ивана на большую сцену.


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