Рупор кремлевской пропаганды: Генералы пишут письмо Путину

Генералы Бенов и Соболев опубликовали в газете "Правда" открытое письмо к Путину.

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО

Президенту Российской Федерации, Верховному Главнокомандующему Вооружёнными силами В.В. Путину

председателю Государственной думы Федерального собрания России В.В. Володину

Уважаемый Владимир Владимирович!

Уважаемый Вячеслав Викторович!

Вынуждены обратиться к вам с вопросом, не терпящим отлагательства. (https://t.me/pravdaphotoandvideo/1593)

Русофобия Запада и беспредельная жажда его руководителей в лице Вашингтона, Лондона и Берлина решить, наконец, «русский вопрос» на поле боя любой ценой достигли апогея. Продолжается беспрецедентная накачка Украины всё более мощными и совершенными видами вооружения. Уже не стесняясь, открыто звучат призывы к нанесению ударов и в сердце России.

Так, 22 февраля бундестаг Германии одобрил резолюцию о поставках Украине дальнобойного оружия. Такая расплывчатая формулировка резолюции практически открывает канцлеру ФРГ Шольцу дорогу для принятия решения о беспрепятственной передаче Украине крылатой ракеты TAURUS, поставки которой давно добивается Зеленский.

Одновременно продолжаются дискуссии и в Государственном департаменте США о передаче той же Украине ракеты ATACAMS с дальностью действия более 500 километров.

А 26 февраля на совещании в Париже стран ЕС по поддержке Украины президент Франции Макрон призвал к созданию «девятой коалиции для нанесения глубоких ударов по критической инфраструктуре в европейской части России», а заодно поставил вопрос и о возможной отправке на Украину подразделений отдельных стран НАТО.

Подобные действия коллективного Запада по дальнейшей эскалации вооружённого конфликта на Украине дают основание полагать, что он уверовал в свою безнаказанность и считает, что при его фактическом участии в войне с Россией деньгами, оружием и санкциями с его головы не упадёт ни один волос. Такое положение нам следует немедленно исправлять.

Мы считаем необходимым вернуться к практике периода СССР, когда звучавшие в эфире слова: «ТАСС уполномочен заявить…» отрезвляли самые горячие головы инициаторов политических авантюр во всём мире. Сегодня время требует и нам решительно заявить зарвавшимся кураторам братоубийственной войны, что поставка Германией Украине дальнобойных ракет любой модификации перенесёт боевые действия непосредственно на её территорию, а также и территорию тех государств, кто последует её примеру.

Пора, наконец, пресечь и политические демарши лидеров западных стран, демонстративно устраивающих в Киеве различного рода сборища, беспрепятственно прибывая на них в комфортабельных поездах через польскую границу.

Сегодня ключевым условием нашей победы являются не только единство народа, беспредельная стойкость и мужество наших бойцов, но и в первую очередь политическая воля руководства страны принимать судьбоносные решения.

В связи с этим считаем необходимым внешнеполитическому ведомству России и Государственной думе подготовить соответствующее Заявление и довести его до сознания парламентов западных стран, предупредив их о нашей непоколебимой решимости принимать любые меры по защите суверенитета нашей Родины, сообразуясь с обстановкой. Наш военно-промышленный потенциал позволяет нам сегодня это сделать. Никакие западные коалиции не остановят армию России от победы в специальной военной операции.

Победа обязательно будет за нами!

Честь имеем!

Г.М. БЕНОВ, председатель Центрального исполнительного комитета Международного союза советских офицеров и Центрального совета Союза советских офицеров России, генерал-лейтенант авиации.

В.И. СОБОЛЕВ, председатель Совета движения «В поддержку армии, оборонной промышленности и военной науки», генерал-лейтенант.

https://t.me/pravda_gazeta/5333 – цинк

Ну тут Володина по идее надо дергать, если стоит задача выдвигать более решительные заявления от имени Госдумы.

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