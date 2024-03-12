 

Эксперимент по выдаче альтушек признали провальным

12.03.2024, 11:33, Разное
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Члены межведомственной комиссии признали провальным пилотный запуск нового сервиса «Альтушка в каждый дом» на Госуслугах.

Проект реализуется в рамках национального проекта «Демография», но по всей видимости его досрочно остановят.

Была представлена статистика, согласно которой выяснилось, что списанных с баланса госучреждений альтушек хватило лишь на полдня работы нового сервиса. Результаты работы уже выданных особей на местах оказались неоднозначными: вместо ожидаемого увеличения рождаемости, зафиксирован рост продаж электронных сигарет, красок для волос и контрацептических средств.

– Получилось, что ничего не получилось, – констатирует источник в комиссии. – Они абсолютно бесполезны, их надо вернуть назад, чтобы они и дальше подпирали своими спинами наши столы.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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