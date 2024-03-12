Ури Геллер обхаять рад об НЛО Пентагона доклад

Легендарный сгибатель ложек утверждает, что доклад Пентагона об НЛО — это «брехня», поскольку сам он «видел пришельцев».

Иллюзионист Ури Геллер отверг критику фактов посещения инопланетянами США, заявив, что видел доказательства существования НЛО, и обозвал новый доклад Пентагона «чушью собачьей» и кучей других бранных слов. Дескать, доклад главы оборонного ведомства США, в котором он утверждает, что доказательств существования инопланетян не найдено, является «огромной кучей горячего, исходящего паром дерьма».

Геллер заявил, что у него в руках 50 лет назад был кусок НЛО. Это случилось в лаборатории космических исследований НАСА, после того как высокопоставленные чиновники, коих впечатлила его способность управлять сознанием, завербовали Ури в ЦРУ. 77-летний мистик заявил, что он «абсолютно дрожит и пылает от гнева» по поводу того, что информацию об НЛО или НВП — то есть неопознанных воздушных явлениях — правительство США скрывает наравне с Уотергейтом. Ури разгневался:

«Что за нелепый бред!!! Я ЗНАЮ, что выводы этого отчета не стоят бумаги, на которой они написаны! В докладе утверждается, что нет НИКАКИХ доказательств того, что с инопланетной жизнью правительство США сталкивалось — и что масса исторических наблюдений НЛО (включая внезапный «всплеск» наблюдений в 1960-х годах) на самом деле была вызвана, вероятно, испытаниями передовых американских самолетов-шпионов и космических технологий!

Не говорите мне, что у США нет никаких доказательств того, что они сталкивались с инопланетной жизнью — я видел это своими глазами! Правительство США не только встречало их — оно прячет их в глубоких морозильных камерах!!! И они у них уже более 50 лет!!!»

Далее Геллер рассказал, как Вернер фон Браун, работавший на правительство США в рамках космической программы бывший нацистский ракетостроитель, показал ему в 1974 году восстановленные инопланетные технологии: таинственный кусок металла, который, по его словам, был «куском разбившегося на Земле НЛО».

«Затем он отвел меня в подземное хранилище, расположенное на базе НАСА, где мне показали замороженные тела инопланетян. Пожалуйста, что бы вы ни делали — НЕ — повторяю — НЕ ведитесь на этот бредовый отчет AARO! Это вопиющая попытка похоронить недавние разоблачения и прогресс, достигнутый всеми храбрыми разоблачителями и очевидцами, которые вышли вперед, чтобы рассказать правду!»

Американским следователям было поручено изучить сотни необъяснимых наблюдений, сделанных военными — в том числе пилотами Top Gun — на протяжении десятилетий. Многие из них представили видеозаписи, на которых запечатлены НЛО, совершающие высокоскоростные маневры, не подвластные ни одному из известных человеческих аппаратов.

Дэвид Груш, разоблачитель американской разведки, утверждает, что чиновники обнаружили обломки и инопланетные «биологические препараты» с 10 НЛО, потерпевших на Земле крушение. По его словам, ученым было дано секретное задание разработать технологию инопланетян, чтобы дать США преимущество в глобальной гонке вооружений.

Но в докладе Пентагона подчеркивается, что нет абсолютно никаких доказательства, что Землю посещали когда-либо инопланетные формы жизни. Там утверждается, что правительство США не проводило тайных операций с найденными космическими аппаратами НЛО, хотя признается, что «многие сообщения о НЛО остаются нераскрытыми». Мало того, оно создает портативный комплект для обнаружения НЛО и сбора информации о будущих контактах.

Источник информации и фото: dailystar.co.uk

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