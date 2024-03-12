 

На реалити-шоу “Новая фабрика звезд” обострился конфликт между Жуковым и Шнуровым

12.03.2024, 10:50, Разное
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В эфире телеканала ТНТ продолжает выходить реалити-шоу “Новая фабрика звезд”. В этот раз Жуков решил порадовать Сашу Малахова, обещая ему профинансировать съемку клипа, который затем будет транслироваться на музыкальных телеканалах. В то же время Лео Канделаки завершил свое выступление с честью. Однако, несмотря на эти позитивные моменты, предстоит серьезное испытание в виде отчетного концерта, где уже определены номинанты на участие в “Новой Фабрике звезд”. Среди них — Эстер, чью кандидатуру выдвинул Сергей Шнуров, Дарья Кочнева от Сергея Жукова и Вадим Гладков, номинированный Юлией Сумачевой.

Накал страстей на реалити “Новая фабрика звезд” растет. На прошлом отчетном концерте Дарья Кочнева оказалась в сложной ситуации. Юная артистка обратилась к Сергею Жукову с просьбой о сотрудничестве с Сергеем Шнуровым, тот предложил ей выступить с группой “Ленинград”. Лидер группы “Руки Вверх!” отнесся к этому без всяких претензий, вопреки мнению некоторых “фабрикантов”, усомнившихся в спокойствии артиста и предположивших, что между Жуковым и Шнуровым обострился конфликт.

Дарья, в свою очередь, выразила нежелание становиться объектом номинации в реалити-шоу “Новая фабрика звезд”. Артистка убеждена, что Сергей Жуков не мог обидеться на просьбу участницы, поскольку считает музыканта взрослым и благожелательным человеком. Кочнева считает, что обижаться на юное дарование из-за простого желания было бы абсурдно.


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