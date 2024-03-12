 

Сиропный блонд – свежий и яркий тренд весны: особенности и модные оттенки окрашивания

12.03.2024, 8:49, Разное
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С наступлением весны в моду входят теплые оттенки волос. Одним из трендов сезона станет сиропный блонд. По цвету он похож на золотистый кленовый сироп. Это тон сделает ваш образ мягким, свежим и нежным. Мы расскажем об особенностях и модных оттенках окрашивания.

Сиропный блонд: что это такое

Сиропный блонд представляет собой тонкое сочетание мягких золотистых тонов. Оно создает шелковистый и блестящий цвет, наполненный теплом. Этот оттенок идеально подходит для весны.

В сиропном блонде нет резких контрастов. Его оттенки могут варьироваться от светлых до насыщенных. Этот цвет визуально освежает и придает волосам здоровый вид.

Как получить этот цвет

Этот цвет можно легко получить, если у вас от природы светлые волосы. Попросите парикмахера добавить теплые и мягкие золотистые тона к вашему обычному мелированию или блондированию.

Цвет волос должен быть теплым, но без сходства с клубничным блондом, в котором преобладают медные нотки. Оттенок должен быть максимально светлым с минимальным количеством темных теней.

Если вы хотите надолго сохранить этот цвет, то не используйте шампунь с фиолетовыми пигментами. Он предназначен для более прохладных оттенков волос.

Мягкий кремовый

Если вам нравятся нежные оттенки, то попробуйте мягкий кремовый вариант сиропного блонда. Он включает в себя легкие карамельные нотки, смешанные с золотистыми тонами.

Этот цвет выглядит утонченно. Если у вас светлые или русые волосы, то такой оттенок будет смотреться естественно.

Для вьющихся волос

Сиропный блонд подчеркивает красоту вьющихся волос. Добавьте в свою светлую шевелюру ванильные и мягкие золотистые тона. Они придадут волосам больше подвижности и глубины.

Комбинация блонда и оттенков ванили придает волосам сияние. Окрашенные пряди выглядят здоровыми и натуральными.

Сиропный блонд с оттенками ванили очень красиво выглядит на солнце. Он сочетается с любой укладкой вьющихся прядей.

Со стрижкой длиной до плеч

Многие женщины предпочитают удобные и практичные стрижки длиной до плеч. Такие прически идеально сочетаются с сиропным блондом. Это окрашивание подчеркивает текстуру волос.

Если вы носите короткую стрижку, то попробуйте сиропный блонд насыщенного золотистого цвета. Он включает в себя тонкие пшеничные и медовые нотки. Это красивый весенний оттенок, который переливается на солнце.

Сиропный блонд насыщенных золотых тонов позволяет укладывать волосы разными способами. Он красиво выделит каждую прядь.

С челкой-шторкой

В последнее время стали очень популярны прически с челкой-шторкой. Она разделяется на лбу на две части, которые сливаются с основной массой волос. Если вам нравится такой стиль, то сочетайте его с окрашиванием в сиропный блонд с медовыми нотками.

Это окрашивание позволит вам выделить челку-шторку разными способами. Например, вы можете покрасить основную массу волос в сиропный блонд с преобладанием медовых оттенков, а пряди, обрамляющие лицо, сделать более светлыми. Это подчеркнет ваши черты.

Сиропный блонд с медовыми нотками выглядит теплым при солнечном свете и более холодным при искусственном освещении. Попросите парикмахера смешать медовые тона с оттенками блонда. Вы можете сами регулировать пропорцию прохладных и теплых ноток в окрашивании.

Теплый с холодными нотками

В этом окрашивании теплые золотистые тона сиропного блонда сочетаются с очень тонкими холодными нотками. Это помогает создать сбалансированный образ, который подходит женщинам с разными оттенками кожи.

Это окрашивание выглядит по-разному, в зависимости от освещения. Если вы хотите получить освежающий цвет волос, то попросите парикмахера добавить побольше оттенков ванили.


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