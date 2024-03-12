Управление по борьбе с НЛО расследовало паранормальную активность в Юте

Рассекреченные недавно документы показывают, что американское правительственное подразделение по разрешению проблем с аномалиями (AARO), занимающееся расследованием НЛО, также занималось изучением паранормальной активности.

Согласно сообщениям СМИ, опубликованным на этой неделе, в документах рассказывается о расследовании, проведенном AARO в штате Юта, где сообщалось о теневых фигурах, неопознанных «существах» и аномалиях человеческого сознания.

Расследование привлекло внимание AARO настолько, что следователи собирались пригласить экстрасенсов для помощи в раскрытии тайны. Однако в заключительном отчете отмечается, что следователи не смогли найти никаких конкретных доказательств.

Это открытие предполагает, что AARO расследовала множество других подобных случаев, некоторые из которых остаются нерешенными. Хотя расследование в Юте не дало конкретных результатов, оно подчеркивает растущий интерес правительства США к необъяснимым явлениям.

AARO было создано в 2022 году для расследования сообщений о НЛО и других аномальных воздушных явлениях. Рассекреченные документы свидетельствуют о том, что полномочия AARO шире, чем считалось ранее, и включают в себя изучение паранормальной активности.