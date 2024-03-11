 

Рупор кремлевской пропаганды: Прототип дрона от НПО “Двина”

11.03.2024, 22:20, Разное
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НПО Двина совместно с партнёрами разработало новый тип управляемого боеприпаса. В основу работы данного боеприпасами будет положен искусственный интеллект, ролевой, а также роевой принцип применения. Боеприпасы смогут автономно конфигурировать ударные группы, распределять цели и конфигурировать стратегии атаки целей.

Дрон данного типа сможет сам захватывать цель, ранжировать их по степени важности и действовать по системе "запустил и забыл". В роевом исполнении и кассетном запуске, оружие такого типа будет представлять серьезную опасность для любой техники и живой силы противника на поле боя. Широкий выход на поле боя можно ожидать в 2025-2026 годах. Пока что прототипы таких дронов собирают в США, Китае, Британии и еще ряде стран.

Ждем, когда подобные системы начнут испытывать на практике на фронте.

Источник: Colonel Cassad


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