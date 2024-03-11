 

Проблемы с давлением, желудком или почками? О каких проблемах с внутренними оганами могут сказать морщины на лице

11.03.2024, 20:30, Разное
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Многие люди борются с морщинами на лице с помощью антивозрастных кремов и сывороток. Но их появление не всегда связано со старением или активной мимикой. Бывают случаи, когда морщинки указывают на проблемы со здоровьем. Необходимо принимать во внимание, на каком участке они появились. Мы расскажем, о каких проблемах с внутренними органами могут сказать морщины на лице.

На лбу

Поперечные морщины на лбу чаще всего имеют мимическое происхождение. Ведь мы морщим лоб несколько раз в день. С возрастом они превращаются в глубокие борозды.

Однако у морщин в верхней части лба могут быть и другие причины. Эта зона связана с мочевым пузырем и желудком. Сморщивание кожи в этой области может указывать на проблемы с органами пищеварения и выделения.

Морщины в нижней части лба могут свидетельствовать о нарушениях работы желудка, пищевую аллергию или непереносимость некоторых продуктов. В этом случае следует не принимать пищу после 20 часов, чтобы облегчить переваривание еды.

Горизонтальные морщины на лбу часто встречаются у людей с повышенным риском болезней сердца. Необходимо заботиться об укреплении сердечно-сосудистой системы и регулярно посещать кардиолога.

Ученые предполагают, что кожа на лбу первой реагирует на старение сосудов. Но эта гипотеза еще нуждается в дополнительных подтверждениях.

На подбородке и у рта

Морщинки около рта часто появляются у людей, которые много улыбаются и смеются. Но они также могут свидетельствовать о проблемах с пищеварением. Эта область лица связана с кишечником. Такие морщины выглядят как глубокие складки между носом и подбородком.

У женщин среднего возраста мелкие морщинки около рта могут говорить о приближении менопаузы. Необходимо уделять больше внимание антивозрастному уходу за кожей, а также отказаться от курения.

Вокруг глаз

“Гусиные лапки” вокруг глаз у многих появляются в раннем возрасте. Ведь кожа в этой области особенно тонкая и подвержена сморщиванию. Однако этот тип морщин может указывать на проблемы с детоксикацией. Необходимо обратить внимание на здоровье печени. Этот орган отвечает за переработку и выведение токсинов из организма.

Иногда люди путают припухлость глаз с морщинистостью. Отеки в этой области могут быть связаны с высоким кровяным давлением, плохой работой почек или дефицитом жирных кислот омега-3.

Заключение

Если вы заметили у себя подобные морщины, то это еще не повод для беспокойства. Чаще всего образование складок и бороздок связано с естественными возрастными изменениями. Но если морщины появляются в раннем возрасте, или вы испытываете дискомфорт в теле, то следует проверить состояние своего здоровья.


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