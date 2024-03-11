Мнение: Что мне нравится в гомеопатии

Прежде всего – сама концепция. Возьмем так называемую “классическую медицину” – ту, к которой мы все привыкли, а некоторые считают и вовсе единственно возможной и вообще “наукой”, несмотря на то, что тысячи лет в ней так и не возникло никакой единой теории организма как целого, и каждый врач “лечит” так называемое “своё” (как в свое время известный “Блохинвальд” в Москве был изначально спроектирован и построен, чтобы на первых этажах в этом здании-монстре занимались пациентами с раком ног, выше – с раком половых органов, еще выше – с раком кишечника, еще выше – раком легких, потом – раком горла, и на самых верхних этажах – раком мозга, т.е. “головы”).

Вся вся классическая медицина исходит из концепции прямого вмешательства в человеческий организм, предполагая, что сам организм, во-первых, слаб и сам не справится, и во-вторых – дурак и не знает как надо, и потому его нужно “поправлять” или вообще делать за него его работу. В самой брутальной версии это, конечно, хирургия (там мы прямо постулируем, что в нашем организме завелось что-то “лишнее”, и это “лишнее” надо просто отрезать и выбросить). Ну и “лекарства”, действующие внутри организма как команда огнеметчиков, выжигающая всё живое, не разбирая, свои или чужие; это аллопатия в чистом виде. Многие, спасибо школе, и не подозревают, что может быть как-то иначе, что “лечить” можно как-то в принципе по-другому. А как, собственно? Разве организм не дурак?! Если он не дурак, то почему ж мне тогда так больно?? Прекрати, гад!

Отсюда и растут ноги у всеобщего убеждения, что в лекарстве, дескать, должно быть “действующее вещество” – потому что, мол, а кто ж тогда будет лечить-то? Ну, не сам же организм сам себя, это же бред какой-то, верно? И популярность профессии хирурга – как наиболее зримого и явного выражения “пользы от медицины”: разрезал, залез в самую унутрь, вырезал оттуда “всю гадость” – вот!! Видно, что человек поработал не зря.

Ну так вот в принципе возможен другой подход – чисто теоретически. При тех же вводных. Что такое человеческий (наш собственный) организм? Это же очень хитрая штука. Многие знают, что “организм состоит из клеток”, но немногие представляют, СКОЛЬКО их там. И ведь все каким-то непостижимым образом работают вместе и достаточно слаженно. При том что у них – тьма специализаций. И все они вместе как-то умудряются поддерживать гомеостаз – хотя и совершенно непонятно, кто, собственно, ими так хорошо руководит, что все-таки большую часть времени своей жизни мы чувствуем себя относительно хорошо, а местами так и просто замечательно. И это при том, что сила притяжения тянет нас вниз, нас постоянно атакуют мириады микробов (среди которых возбудители самых опасных болезней), сотни миллионов (!) разных вирусов, а в воздухе, воде и пище присутствуют огромные количества весьма и весьма вредных веществ, да и в самом организме в результате разных микросбоев постоянно возникают всякие микронеполадки (например, практически каждый миг у нас рождаются раковые клетки) – но организм обычно подавляет все неприятности в зародыше, поскольку он не лыком шит, за спиной у этого нашего “мешка костей” – миллионы лет (!) эволюции и приспособления к самым хитрым опасностям.

Словом, можно исходить из того, что в подавляющем большинстве случаев наших “болезней”… не происходит ничего такого уж экстраординарного. Все даже “новые” болезни (типа новомодного ковида) суть хорошо забытые старые. Причем забытые не “вообще”, всеми сразу – а конкретным организмом конкретного индивида. Мы же сплошь и рядом видим ситуацию: одни болеют – а другие рядом нет. Даже в эпидемию. Чей-то организм “помнит”, как справляться с некой напастью… а чей-то “забыл”.

Так вот суть альтернативной концепции – что в таком случае организм “забывшего” не надо пилить, строгать, выжигать у него всё внутри напалмом, кислотой или радиацией, отрезать от бедняги целые куски и выбрасывать их на помойку. Наверно, гораздо лучше было бы… просто напомнить. Он же знает, как справляться – просто “забыл”. То есть – передать информацию, а не “вещество”, которые якобы должно будет что-то делать ЗА организм. Нет – всяко лучше, если он будет справляться сам.

Думаю, даже будучи оголтелыми сторонниками “правильных воззрений и лично товарищей Путина и Байдена” – вы согласитесь, что сама концепция – очень красивая. Так, если уж положа руку на сердце, ДОЛЖНО быть.

И главная деталь – КАК? Как передать?? Вот это направление – гомеопатия – как раз этому и посвящено. И ответ там, как я понимаю – через воду. Вода, кто не в курсе – это очень СТРАННОЕ химическое соединение. У воды есть структура, это не просто молекулы Н20. И человеческий организм состоит из воды больше чем наполовину (на 55-65%). Никакого “вещества” вода не передает – у нее просто разная структура соединения макромолекул. Как-то так, друзья мои.

И я просто на себе испытывал, как может работать 1 (одна!) маленькая крупинка, размером с крупинку сахара. Это фантастика.