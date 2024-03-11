 

Сердечные проблемы могут маскироваться зубной болью

11.03.2024, 18:35, Разное
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По мнению врача Суны Исаковой, люди могут ощущать зубную боль, когда их неприятные ощущения вызваны сердечными проблемами. Исакова подчеркнула, что проблемы с сердцем могут проявляться болью и дискомфортом именно в области челюсти. По словам врача, около 10% пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями могут ошибочно принять зубную боль за неврит тройничного нерва или другие заболевания зубов.

Ощущение боли в зубах может быть вызвано передачей болевого сигнала по нервам, которые связаны как с сердцем, так и с нижней челюстью. Так, стенокардия напряжения может вызывать дискомфорт в зубах или челюсти, особенно при физической нагрузке, но снимается в состоянии покоя. Инфаркт миокарда также может проявляться болью в зубах, хотя его симптомы могут быть нетипичными и не всегда узнаваемы пациентами или окружающими.

Врач советует обращаться к специалисту при появлении высокоинтенсивной боли или ее частых эпизодах. Кроме того, при инфаркте миокарда могут возникать такие симптомы, как головокружение, внезапная потливость с холодным потом, обморок, тяжелое дыхание, одышка, онемение в конечностях, дискомфорт и боль с левой стороны тела, а также тошнота, рвота и боль в животе.


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