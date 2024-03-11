 

Новый Samsung Galaxy M15: Батарея на 6000 мАч и поддержка Android 18

11.03.2024, 18:35, Разное
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Samsung незаметно анонсировала смартфон начального уровня Galaxy M15 5G в некоторых регионах, включая Ирак и некоторые другие районы Леванта. Информация о новинке появилась на официальном сайте Samsung и была замечена изданием GSMArena.

Galaxy M15 представляет значительное обновление по сравнению со своим предшественником M14. Новая модель оснащена 6,5-дюймовым OLED-экраном разрешением FHD+ и частотой обновления до 90 Гц, в отличие от IPS-матрицы предыдущей версии. Производительность устройства обеспечивает процессор MediaTek Dimensity 6100+ с максимальной тактовой частотой 2,2 ГГц, заменяющий Exynos 1330. В сочетании с 4 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти, которую можно расширить с помощью карт microSD, новый процессор обеспечивает эффективную работу устройства.

Камера смартфона включает основной сенсор на 50 МП, макрокамеру на 2 МП и 5-мегапиксельный сверхширокоугольный модуль. Селфи-камера оснащена разрешением 13 МП, аналогично Galaxy M14.

Galaxy M15 сохраняет батарею емкостью 6000 мАч с поддержкой зарядки мощностью 25 Вт. Смартфон поставляется с Android 14, однако Samsung обещает обновления до выхода Android 18.

Новинка будет доступна в трех цветах: светло-синем, темно-синем и сером. Хотя точная цена не раскрывается, она, вероятно, будет ниже $300.


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