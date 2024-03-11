Нехватка витамина D ведет к развитию опасных заболеваний

Эндокринолог Наталия Тананакина подчеркивает важность витамина D для организма, предупреждая о возможных последствиях его недостатка. Витамин D не только помогает усваивать кальций и фосфор, но и играет ключевую роль в поддержании здоровья сердечно-сосудистой системы и других органов.

Недостаток витамина D может привести к серьезным заболеваниям, таким как детский рахит, онкология, остеопороз и сердечно-сосудистые заболевания. Признаки дефицита витамина D могут включать слабость мышц, ломкость ногтей, сухость кожи, выпадение волос, а также боли в теле и суставах.

Для диагностики дефицита витамина D необходим анализ крови, по результатам которого врач может назначить соответствующие добавки. Однако, для профилактики и поддержания оптимального уровня витамина D в организме, рекомендуется регулярные прогулки на свежем воздухе и употребление пищи, богатой этим витамином, такой как жирная рыба, яйца, грибы и молочные продукты.

Помните, что правильное питание играет важную роль в обеспечении организма всем необходимым, включая витамин D.