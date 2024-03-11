Мнение: О расизме и неграх… Что важно знать?

Давно-давно, ещё во времена «пролетарского интернационализма» была популярна такая вот шутка с душком. Мол, я в этой жизни люблю всё и всех, а терпеть не могу только расизм и негров. Хотя судя по количеству темнокожих русских внуков-внучек при светлолицых российских бабушках, нелюбовь к представителям «чёрного континента» была только у сильного пола, видевшего в них сильных конкурентов.

Так что #Россия — вполне свободная от расизма страна, в отличие от «антагониста».

В этом году исполняется 30 лет уникальному уголовному делу, выросшему из обычного для #США убийства на бытовой почве. Тогда любопытная соседка, привлечённая непрекращающимся лаем собаки породы акита-ину, подошла к частному дому в районе Брентвуд в Лос-Анджелесе и к своему ужасу обнаружила тела двух убитых, белых мужчины и женщины.

На след подозреваемого полиция вышла достаточно быстро. И он оказался… темнокожим.

Сейчас вы вряд ли узнаете этого чувака. Но тогда он был мегапопулярен в Америке и достаточно богат, чтобы нанять очень хороших адвокатов. О Джей Симпсон, звезда американского футбола, актёр и шоумен, попал на скамью подсудимых за убийство своей бывшей жены Николь Браун и её предполагаемого бойфренда Рональда Голдмана. За уголовным процессом следил весь мир.

И случилось нечто.

Уголовный процесс над О Джей Симпсоном начался 24 января 1995 года. Окружная прокуратура представила, как ей казалось, неопровержимые свидетельства вины: кровь Рональда Голдмана обнаружена в машине подозреваемого, а кровь того обнаружена на месте преступления. Неподалеку от места преступления найден также кровавый отпечаток подошвы ботинка, который, по утверждению следствия, принадлежал О Джей Симпсону. Тем не менее жюри присяжных, где большинство были темнокожими, согласилось с версией защиты: расисты-полицейские сфабриковали улики, чтобы представить «невинного афро-американца» жестоким убийцей. 3 октября 1995 года О. Дж. Симпсон был признан невиновным в убийстве.

А потом состоялся гражданский процесс, где присяжными уже были белые. И они признали О Джей Симпсона ответственным за… «незаконное лишение жизни» Рональда Голдмана и Николь Браун. По сути, за их убийство. Но наказан он был только долларом. Сумма компенсаций родственникам жертв намного превысила всё его тогдашнее состояние. А ещё ведь нужно было расплачиваться с адвокатами…

Короче, бывший миллионер впал в нищету, сорвался на новое преступление, был осуждён, отсидел 9 лет, помилован и выпущен условно-досрочно. Скоро ему 77, над ним довлеет долг по судебным искам в размере 96 млн долл., а #суд издал приказ ограничить расходы «минимальным уровнем». Впрочем, семьи погибших вряд ли получат все присужденные им компенсации. Такое оно, правосудие по-американски.

Но главное не в этом. За процессом О. Дж. Симпсона следила почти вся взросла #Америка. Его значение было таково, что администрации тогдашнего президента Билла Клинтона пришлось даже попросить суд задержать оглашение приговора, чтобы не прерывать экстренными включениями президентское обращение к нации (совсем по другому поводу). А когда присяжные вынесли вердикт, это стало для американцев шоком и раскололо страну. 88% белых были уверены, что темнокожий смог выскочить из обвинения в убийстве благодаря пристрастию жюри присяжных, где большинство, напомню, составляли представители одной с ним расы. Почти 60% афроамериканцев были убеждены, что само обвинение их собрата в убийстве стало возможным из-за подтасовок белых полицейских, одного из которых даже поймали на употреблении «расистских» словечек. И эта пропасть стала для американцев ещё более глубоким шоком…

Но потом «люди с дефицитом мелатонина», большинство из которых не были потомками рабовладельцев, продолжили углублять своё чувство вины перед теми, чьи предки никогда не были рабами в США. И возник BLM.

Поделом?

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