 

В российских поликлиниках установят роботов-хамов

11.03.2024, 15:33, Разное
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Минздрав сообщил о начале процедуры замены работников регистратуры в поликлиниках представителями искусственного интеллекта.

Роботы Вера и Татьяна были разработаны в Сколково в конце 2023 года и уже успели пройти испытания и краш-тесты. Создатели отмечают, что машины способны выполнять функции записи пациентов на приём, выдачи талонов, а также обучены хамству при общении с посетителями.

– Мы подошли к созданию роботов очень ответственно – проводились консультации с ведущими лингвистами страны, – утверждает разработчик.

В министерстве считают, что таким образом будет проведена оптимизация системы здравоохранения. Это позволит освободить от нервного перенапряжения медиков, а пациенты в то же время или не ощутят разницы, или даже спокойнее отнесутся к риторике искусственного интеллекта.

– Есть риск, что роботов будут бить, но они, во-первых, прошли краш-тесты, а во-вторых, порча имущества – это преступление и наказывается по закону, – пояснил замминистра здравоохранения Константин Блинов.

В случае успеха эксперимента андроиды смогут заменить и врачей. Опытом коллег из Минздрава уже заинтересовались и в других ведомствах – о желании использовать роботов-хамов заявили в Пенсионном фонде и отделениях социальной защиты населения.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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