Скандалы: «Запасной патрон»

Раскрыта причина отправки Залужного послом в Великобританию

Новость, которая встряхнула украинские СМИ: Зеленский объявил о назначении Залужного на пост посла Великобритании. Спустя несколько дней это сообщение обросло деталями. Оказывается, что и Залужного внезапно признали негодным к военной службе, и МИД Украины нарушил все дипломатические приличия. «МК» рассказывает подробности и вместе с экспертом разбирается, что значит это назначение.

Украинский МИД объявил о назначении Залужного на должность посла Великобритании. Это сообщение стало для многих сюрпризом. Ранее уже говорилось о возможном назначении экс-главкома ВСУ на этот пост. Однако источники тогда сообщали о том, что сам Залужный был не согласен на это назначение. Кроме того, в украинских СМИ активно раздували вариант того, что Залужный на фоне своих высоких рейтингов пойдет в политику.

Однако украинские политики, комментируя назначение, напротив, настаивали на том, что это воля самого экс-главкома. «Генерал Валерий Залужный говорил мне именно о таком направлении для себя – дипломатическом», – рассказал Зеленский в одном из своих вечерних обращений. Глава МИД Дмитрий Кулеба также заявлял, что провел «несколько разговоров» с Залужным, по которым он убедился, что «лежит душа у нашего генерала к дипломатической работе». Сам экс-главком при этом свое назначение до сих пор никак не прокомментировал.

Стоит отметить, что формально Залужный послом еще не назначен. Объявление о его назначении до подписания соответствующих документов, как сообщает украинское издание «Зеркало недели», грубо нарушило дипломатические нормы. За все время работы украинского МИДа «никто и никогда» не делал заранее заявлений о направлении агремана – запроса на согласие страны предоставить все дипломатические привилегии и права новому послу. «Такое заявление нарушает дипломатическую этику, все написанные и неписаные правила дипломатии. Даже если непубличные консультации и согласования между сторонами уже прошли», – отмечается в материале. Автор статьи считает, что глава украинского МИД Дмитрий Кулеба пошел на этот шаг из-за давления со стороны Офиса президента. Чиновники боятся, что Залужный может передумать.

Передумать же он может из-за вполне очевидной причины: многие силы на Украине считали, что Залужный станет фигурой, противостоящей Зеленскому. Шанс на полноценное противостояние у него действительно был, и об этом говорят результаты социологических опросов. За пару дней до объявления о назначении экс-главкома на должность посла в украинских СМИ были опубликованы результаты опроса центра исследований «Социсом». Согласно его данным, если бы президентские выборы проводились сегодня, то экс-главком выиграл бы их в два тура. В первом туре Залужный набрал бы 41% голосов, Зеленский – 23,7%. Во втором туре экс-главком победил бы Зеленского – 67,5% против 32,5%.

Больше всего назначению на пост возмутилась, конечно же, команда Порошенко. Его окружение уже обозначило отправку Залужного послом в Британию «устранением политического конкурента». «Согласование на назначение послом – еще не факт назначения, а только начало процедуры. Фактом является указ президента о назначении посла. Указа пока нет. И я не помню, чтобы о начале самой процедуры вообще объявляли публично. Поэтому эта история – о политике и о технике устранения политического конкурента, а не о дипломатии», – написал в социальных сетях нардеп от «Евросолидарности» Владимир Арьев. Такое возмущение вполне закономерно после попыток «порохоботов» поднять свой рейтинг на имени Залужного, критикуя его отставку и разгоняя слухи о конфликте между экс-главкомом и Зеленским. Украинские эксперты предполагали, что они планировали даже собрать коалицию во главе с Залужным, чтобы объединить все оппозиционные силы вокруг популярного среди жителей Украины лидера.

В каком-то смысле Залужного «вынудили» занять эту должность. У него было не очень много вариантов: либо оставаться в военной сфере, либо уходить в политику. Военная сфера оказалась для него закрыта. После отставки с поста главкома министр обороны Рустем Умеров не предложил ему какой-либо соразмерной должности. Он бы все равно остался в личном распоряжении министра обороны, но, как пишет украинское издание «Зеркало недели», спустя два месяца ему бы выплачивали только оклад по воинскому званию – 1762 гривны в месяц (около четырех тысяч рублей). При этом, согласно законодательству Украины, для того, чтобы заниматься какой-либо деятельностью, Залужному нужно было уйти со службы. Тогда произошел «ход конем»: его признали негодным к военной службе по решению военно-врачебной комиссии, и Залужный написал рапорт об увольнении с военной службы. Вместе с экс-главкомом, кстати, с военной службы был уволен и бывший начальник Гештаба Сергей Шаптала. Как и Залужного, Шапталу признали непригодным к службе из-за военно-врачебной комиссии.

Напомним, что у Украины не было посла в Великобритании с июля 2023 года, когда Зеленский уволил с этой должности Вадима Пристайко, который публично критиковал президента. Почему же Залужного отправили именно на эту должность, учитывая, что у него нет никакого дипломатического опыта? Об этом мы спросили у заместителя директора Института стран СНГ Владимира Жарихина:

«Залужного удаляют из обоймы, но при этом оставляют в качестве запасного патрона в другом кармане, который называется Великобританией. Если бы, предположим, его бы назначили послом США, то он бы тогда находился на линии координации между американской администрацией и администрацией Зеленского. Он бы оказывал влияние, был в курсе всех извивов политики, которые не в газетах, а в документах с грифами. Британия тоже оказывает какое-то влияние, безусловно, но в рамках какой-то общей политики, которую ведут Соединенные Штаты. Таким назначением его, с одной стороны, увели в «тень», но, с другой стороны, его оттуда можно будет в любой момент достать.

Возвращение Залужного на Украину вполне возможно. Тем более что Зеленский его снял как раз в тот момент, когда ситуация начала поворачивать в сторону военных успехов России. Экс-главком оказался за пределами виновности в этой процессе. Получается, его вывели из-под явной критики, и Сырский на себя оттягивает весь негатив. Залужный при этом сохранил тот позитив, который был у него среди населения Украины.

То есть он будет в той позиции, с которой его в любой момент можно будет «активировать», чтобы Зеленский тоже не донимал. Чтобы он знал, что всегда есть «засадный полк» в виде Залужного. Если пользоваться современным лексиконом, это такая программа «спящего режима».

Елизавета Калашникова

Оригинал материала: “Московский комсомолец”