Скандалы: Конфискованная яхта Керимова пойдет с молотка

Спустя 2 года простоя выяснилось, что содержание судна слишком затратно для американского налогоплательщика

В 2022 году власти США конфисковали на Фиджи суперяхту, владелец которой Сулейман Керимов находится в санкционном списке. Спустя 2 года выяснилось, что содержание судна слишком затратно для американского налогоплательщика.

Офис маршалов США обратился в суд в Калифорнии с просьбой продать суперяхту «Амадея», которую власти конфисковали два года назад на Фиджи, сообщает «Шпигель».

По данным американских правоохранителей, яхта принадлежит российскому олигарху Сулейману Керимову. Судно длиной 106 метров оценивается в 230 миллионов долларов. Однако причина в том, что пришвартованная в порту Сан-Диего в Калифорнии красавица обходится американскому налогоплательщику в 922 тысячи долларов в месяц, включая страховку. Если верить этим цифрам, то на эти цели власти США потратили уже около 30 миллионов долларов. «Мы больше не можем заставить налогоплательщиков платить за яхту», — обосновали маршалы просьбу о продаже в своем заявлении в суд.

Акционер «Уралкалия» и бывший владелец «Полюс», которую он однако уже передал сыну, Сулейман Керимов попал в американский санкционный список еще в 2018 году. С начала боевых действий на Украине ЕС также включил Керимова в список российских граждан, против которых введены санкции.

Яхта «Амадея» стала известна после того, как на ее борту следователи обнаружили редкое ювелирное украшение — пасхальное яйцо, которое было изготовлено Карлом Фаберже по заказу российской императорской семьи. Всего ювелир изготовил 50 яиц.

В начале СВО яхты российских богачей были излюбленной целью американских и европейских правоохранителей. 8 «плавающих дворцов» были конфискованы властями Италии, Испании, Франции и Гибралтара. Одна из них — суперяхта «Аксиома» — принадлежавшая бывшему владельцу ТМК Дмитрию Пумпянскому, оценивалась в 75 миллионов долларов. Из-за долгов банку JPMorgan, который потребовал возместить более 20 миллионов долларов, власти Гибралтара выставили судно на продажу. В аукционе приняли участие более 60 заявок. Конечная цена составила 37,5 миллионов, или половину стоимости судна.

Однако цена на «Амадею» в 3,5 раза превышает стоимость яхты Дмитрия Пумпянского. Как поступит судья в отношении этой яхты, не сообщается.

Елена Петрова

Оригинал материала: “Новые Известия”