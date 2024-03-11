Скандалы: Объединяй и действуй

На создание союзного медиахолдинга направят 1 млрд рублей

На запуск медиахолдинга Союзного государства направят 1 млрд рублей, узнали «Известия». В частности, на телерадиовещательную организацию на 2024 год заложено более 400 млн, на газету «Союзное вече» — 263 млн. Основной офис холдинга будет расположен в Москве, а представительство — в Минске. Его работа начнется в 2025 году, рассказал «Известиям» госсекретарь Союзного государства (СГ) Дмитрий Мезенцев. О том, сколько вложений потребует медиахолдинг в дальнейшем и на чем его создатели планируют строить свою работу – в нашем материале.

Каждому по рублю

Постановление «О создании медиакомпании Союзного государства» подписано по итогам заседания Высшего госсовета (ВГС) России и Белоруссии, состоявшегося еще в конце января. Тогда стало известно, что туда войдут две газеты — «Союзное вече» и «Союз. Беларусь – Россия», журнал «Союзное государство», который издается «Комсомольской правдой», и телерадиовещательная организация.

Финансироваться холдинг будет со стороны Союзного государства, бюджет которого формируют Белоруссия и Россия, рассказал «Известиям» госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев.

— С учетом инфляционного коэффициента средства, которые раньше направлялись на финансирование информационных ресурсов Союзного государства, будут увеличены. По мере работы мы определимся: либо медиакомпания будет сама зарабатывать больше, имея в виду рекламный рынок, либо по анализу первого этапа работы определимся, необходимо ли будет дополнительное финансирование, — сказал он.

По его словам, на данный момент уже выделено около 1 млрд российских рублей. Так, на финансирование телерадиовещательной организации заложено 448 млн, газеты «Союзное вече» — 263 млн, газеты «Союз. Беларусь – Россия» — 209 млн, на издание и распространение журнала «Союзное государство» — 67 млн рублей. Коллектив холдинга еще не сформирован, отметил он, но там будут работать опытные и талантливые люди.

— Сегодня у нас идет формирование той нормативной базы, которая станет фундаментом для деятельности медиакомпании Союзного государства, проведение ряда необходимых юридически сложных процедур, которые не позволяют спешить, — пояснил Дмитрий Мезенцев. — Конечно же, мы будем запрашивать мнение и партнерский потенциал тех СМИ, кому интересно и важно говорить о Союзном строительстве, о нашей истории, об истории великой Победы, — подчеркнул он.

Также госсекретарь рассказал о ресурсном центре, который войдет в холдинг. Он будет формировать объем контента, который впоследствии будет передаваться и распространяться через электронные средства информации. Основной офис будет находиться в Москве, а представительство — в Минске.

Ранее советник-посланник посольства Белоруссии в России Александр Шпаковский сообщал, что холдинг может начать работу к началу 2025 года в полном объеме. Особый акцент в нем предполагалось сделать на цифровизацию.

«Известия» направили запрос в Минцифры РФ и министерство связи и информатизации Белоруссии.

Необходимо объединить

Для перенастройки и запуска холдинга сумма вполне реальная — для скоромной, но качественной работы этого достаточно, если будут объединены редакции, сокращены административные издержки, считает медиаменеджер, первый замглавы комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич. Речь ведь пока не идет о появлении офиса из стекла и бетона, помещение есть в «Комсомольской правде», при желании есть место в постоянном комитете Союзного государства.

— Сейчас важно, чтобы была создана конвергентная редакция. Важно понять, какие задачи будут поставлены, как они будут решаться. Этот холдинг мог выступать медиаофисом Союзного государства, который создает новости, и они затем раздаются в традиционные большие СМИ, причем и России, и Белоруссии, — сказал эксперт.

Основной вопрос в контенте — насколько качественным он будет и как его станут продвигать, считает гендиректор TelecomDaily Денис Кусков. Если получится собрать хорошую аудиторию, то проблем с деньгами не будет, потому что придут рекламодатели, объяснил он.

По словам Александра Малькевича, это достаточно перспективная история. По-хорошему, нужно расширяться, объединять коллективы, потому что в этом и есть основной смысл. Должны быть свой медиацентр, современная студия для контента. На это потребуются определенные вложения, но они не очень велики, пояснил он.

Речь идет не совсем о классическом медиахолдинге, а о полностью финансируемой двумя государствами структуре СМИ, цель которых — трансляция определенных ценностей, идей и информационной повестки, рассказал «Известиям» управляющий партнер IPM Consulting Вадим Тедеев.

— Я думаю, что этот медиахолдинг не будет строиться на традиционной бизнес-модели в силу своей специфики и будет первоочередно финансироваться за счет государственных средств. Скорее всего, будет определен надзорный орган, который станет курировать этот холдинг. Это будет, вероятно, некая коллаборация между двумя органами Белоруссии и РФ, — сказал эксперт.

Возможно, СМИ будут между собой объединяться, так как, например, выпуск сразу двух еженедельных газет, по мнению эксперта, не совсем целесообразен. Логичнее выпускать одну газету, а журнал сделать более ориентированным на широкую аудиторию. Очевидно, для того чтобы отвоевывать своего читателя и зрителя, изданиям нужно будет трансформировать контент, привлекать рекламодателей для частичной монетизации, а также качественных и авторитетных авторов. В противном случае средства, вложенные в это предприятие, могут себя не оправдать, считает он.

— В целом для формирования такой «просветительской машины», где есть две газеты, журнал и телерадиовещательная организация, средств требуется не так много, как если бы такой холдинг строился с нуля. Полагаю, что для достижения обозначенных целей суммарно потребуется не менее 800–900 млн рублей, — добавил он.

Эксперт напомнил, что в бюджете на 2024 год заложено на финансирование СМИ более 121 млрд рублей, что на 16% больше, чем годом ранее. Вадим Тедеев рассказал, что с появлением нового объединенного медиахолдинга эти расходы возрастут еще больше или же какие-то СМИ, полностью государственные, пройдут процессы реструктуризации с целью объединения с союзными СМИ.

Елизавета Крылова

Оригинал материала: “Известия”