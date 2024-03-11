Мнение: Про эксплуатацию при капитализме – наглядно

На отшибе стоят два хутора, капиталистический и социалистический. Жизнь в них устроена по-разному.

1. В капиталистическом хуторе батраки выбирают себе старосту из числа уважаемых людей. В социалистическом батраки никого не выбирают, но всё же ходят на ритуальные «выборы», чтобы «проголосовать» за спущенного им сверху «кандидата», единственного в бюллетене. За это им разрешают купить на избирательном участке по бутерброду с колбасой.

2. Если обычный батрак из капхутора приезжает в соцхутор, он чувствует себя богачом, на него смотрят, как на миллионера. Если батрак из соцхутора приезжает в капхутор, он чувствует себя нищим и вызывает у местных жалость: вроде нормальный человек, а так трясётся над каждой мелкой монеткой, будто у него с головой не всё в порядке.

3. На капиталистическом хуторе столы ломятся от разнообразной еды. На социалистическом еды с избытком хватает только у старосты и у его помощников, которые едят отдельно от всех. Обычные батраки даже элементарное мясо видят нечасто, а в столовую для начальства их даже не пускают, чтобы не провоцировать напрасное слюноотделение лишний раз.

4. Батраки капиталистического хутора работают в полном комфорте, самым современным сельхозинвентарём. На соцхуторе техника устаревшая и неисправная, работать на ней тяжёло.

5. Капиталистический хутор производит огромное количество еды: что-то батраки съедают прямо на хуторе, что-то везут на ярмарку и продают. На соцхуторе всегда плохой урожай, поэтому староста вынужден каждый год закупать на капиталистическом хуторе зерно. Предыдущий староста экономил, зерно не закупал — из-за этого на соцхуторе был голод.

6. На капхуторе огромная, доступная всем батракам библиотека. На соцхуторе библиотека вроде бы тоже есть, но за самыми интересными книгами надо долго стоять в очереди, так просто их с полки не взять. Даже агроном, которому современные книги и журналы нужны для дела, не может их получить.

7. Многие батраки соцхутора мечтают переехать в капиталистический, чтобы нормально и сытно жить. Однако граница соцхутора на замке — без разрешения старосты уехать никуда нельзя, а на тех, кто пытается убежать тайком, охотятся охранники с собаками. Разрешение на выезд староста даёт только после унизительных собеседований и далеко не всем. При этом если батрак выезжает из соцхутора, на хуторе обязательно остаются в заложниках его жена и дети.

Так вот, коллеги. То, что происходит на капиталистическом хуторе, называется «эксплуатация». Но, к сожалению, батраки на капхуторе глупые: никак они не могут уразуметь, что должны сжечь свои дома и строить всё заново, по примеру своих социалистических соседей.