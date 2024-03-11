Мнение: Молдавская весна

В Кишиневе оправдали экс-прокурора Молдовы. В 2021 году поклонники президента Молдовы Майи Санду отстранение от должности, арест и уголовное дело, возбужденное против прокурора страны Александра Стояногло преподносили как решительную и широкомасштабную борьбу с коррупцией в стране.

Но уголовное дело против экс-прокурора страны схлопнулось и завершилось пшиком. Его оправдал не только молдавский суд. Даже ЕСПЧ признал уголовное преследование Стояногло незаконным.

Между тем депутаты всех уровней в Приднестровье, в республике, непризнанной никем, включая Россию, пожаловались России на высокие тарифы, а глава Гагаузии 37-летняя Евгения Гуцул прошла маршем с молодежью в Сочи и встретилась с президентом России и председателем Совета Федерации.

Глава Гагаузии, 37-летняя Евгения Гуцул пока не может баллотироваться в президенты Молдовы (по конституции страны на эту должность могут претендовать лишь граждане Молдовы, которым не менее 40 лет). Но уже можно не сомневаться, что она примет участие в чьей-то компании в ходе предстоящих осенью выборов главы государства. Как можно не сомневаться и в том, что в ходе выборов будут разыграны факторы Гагаузии и Приднестровья.

Как обычно, выложил видео не только на YouTube, но и в Rutube.

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