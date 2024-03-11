После выборов президента повысят налоги

Налог на доходы физлиц для россиян, зарабатывающих более 1 млн рублей хотят повысить до 15%, утверждают независимые СМИ. Также правительство РФ якобы рассматривает увеличение налога на прибыль с текущих 20 до 25%.

Это затронет десятки миллионов россиян и даст Путину еще 2,5 трлн рублей в год на «специальную военную операцию» в Украине.

– Правительство РФ обсуждает повышение налога на доходы физических лиц (НДФЛ) с 13 до 15% для россиян, зарабатывающих более 1 млн рублей в год, и с 15 до 20% для зарабатывающих более 5 млн рублей в год — в обоих случаях повышенная ставка будет взиматься с суммы сверх порогов в 1 и 5 млн соответственно. То есть при доходе 7 млн в год, например, нужно будет уплатить 13% c первого миллиона, 15% со следующих четырех миллионов и 20% со следующих двух. Сейчас при таком же доходе ставка составляет 13% с первых пяти миллионов и 15% со следующих двух. То есть в нашем примере НДФЛ с этих 7 млн составляет сегодня 0,95 млн, а будет — 1,13 млн. Одновременно правительство рассматривает увеличение налога на прибыль с текущих 20 до 25%, — утверждают источники.

Кроме того, предполагается внеочередное повышение (и введение новых) акцизов, сборов и пошлин. Что касается повышения НДС (налога на добавленную стоимость), вопрос пока в рассмотрении.