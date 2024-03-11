 

Лабусов, Чухонцев, Вильнюсов – принявших российское гражданство прибалтов заставят взять русские фамилии

11.03.2024, 9:33, Разное
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Министерство по делам национальностей (Миннац) издало постановление, которым регламентируется новый порядок приёма в гражданство РФ лиц с литовскими, латышскими и эстонскими фамилиями.

Ввиду того, что прибалтийские государства, согласно действующему российскому законодательству, считаются недружественными, представителям их народов предстоит пройти русификацию – взять русские фамилии с географической привязкой, включающей в себя идентификационные данные из биографии соискателя. В этом процессе кандидатам в граждане РФ помогут искусственный интеллект и сотрудники миграционной службы.

– Работать это будет следующим образом – приехал человек из Вильнюса – будет Вильнюсовым, из Эстонии – Эстонцевым. Есть и более обобщённые варианты, такие как Лабусов и Чухонцев, – пояснил замминистра Рафик Алискеров.

В министерстве уверены, что русские фамилии помогут новым гражданам быстрее социализироваться – в частности, работодатели будут охотнее брать таких сотрудников в штат. Также в Миннаце предлагают при необходимости менять прибалтийские имена на сопоставимые русские.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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