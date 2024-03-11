Мнение: Самая большая Чехия

Продолжу свой цикл записей под общим тэгом «приватизация»; во-первых, давно пора было мне это все описать, поскольку я все-таки имел к процессу самое прямое и непосредственное отношение; а во-вторых и в главных – процесс был очень уж яркий, и хоть он вроде как завершился порядка 25-30 лет назад (целое поколение назад!) – но его анализ может лучше всего пролить свет на то, что происходит со всеми нами даже сейчас. Тот, кто понял приватизацию 90-х – тот понимает Россию, так бы я сформулировал свой тезис.

Но для начала я бы еще раз вернулся к Чехии. Маленькая и забавная европейская соцстрана. С распадом советского блока она отсоединилась от Словакии, и в ней, естественно, тоже прошла приватизация, как и во всех странах и республиках, «построивших у себя социализм». Приватизацию в Чехии какое-то время очень любили тыкать в нос отечественным реформаторам российские интеллигенты-«яблочники» во главе с самим Явлинским, под девизом «смотрите, как было надо!» Явлинскому очень нравилось, что в Чехии, в отличие от России, не использовались ваучеры при приватизации, а только безналичные «приватизационные счета». Это, якобы, должно было спасти население от «приватизационного грабежа».

Однако, как бы то ни было, с чеками или со счетами, но в Чехии граждане тоже получили какие-то акции бывших своих «народных предприятий», акции эти тут же по большей части продали, и конечный итог получился особенно показательным и в чем-то забавным: в итоге их «народной приватизации» вообще практически все их крупные и средние предприятия, а также банки, перешли в руки… иностранных владельцев. Причем преимущественно немцев. Что и неудивительно: ФРГ у Чехии – непосредственный сосед, на момент краха чешского социализма у немцев были богатые предприятия и концерны, а в самой Германии ходила первоклассная мировая валюта – немецкая марка (вторая в мире после доллара). Немцы могли покупать и хотели покупать, а у чехов, как и во всем бывшем «соцлагере», не было ничего, только худые финансы и отчаянная жажда «настоящей валюты» (после совдеповских-то клиринговых рублей).

Ну и почти все чешские предприятия стали иностранными: Фольксваген приобрел «Шкоду», Хайнекену (со временем) досталась пивоварня «Крушовице», две крупнейшие торговые сети в Чехии – обе немецкие, самый крупный банк Чехии – австрийский, и только «Плзенский Праздрой» почему-то нынче… японский. И т.д. Занятно, что у немцев с чехами имеются кое-какие незакрытые счеты еще с 1945 года (когда в ходе чешского «выселения» лиц немецкого происхождения из Чехии в Германию по дороге «потерялось» от 1 до 2 млн. чел. «переселенцев», которых при этом выгоняли из их домов буквально в чем были). Можно сказать, что скупив почти всю Чехию примерно 50 лет спустя, немцы взяли некоторый реванш…

Нам с вами, естественно, нет дела до патриотических чувств самих чехов, понравился им итоговый расклад или нет. Тем более, что по мнению наиболее продвинутой части пользователей Рунета (нынче располагающейся, к сожалению, в основном в релокации), чехи должны быть только рады: в конце концов, их изрядно потрепанные и обтерханные за время социализма предприятия перешли во владение уважаемых людей и компаний, куда более технологически продвинутых, обладающих и денежными ресурсами, и совсем иной культурой производства – словом, один сплошной выигрыш! Для нас, однако, интереснее было бы констатировать и усвоить, что иного, в общем-то, и не могло быть.

Когда банкротится разом социалистическое государство – остаются только бесхозные предприятия, которые на данной территории некому купить за нормальные деньги. Потому что при социализме нет богатых, население при социализме всегда нищее. И если при этом у банкрота есть очень богатый и заинтересованный сосед, обладающий к тому ж не просто деньгами, а СКВ (свободно конвертируемой валютой!) Исход, как говорится, немного предсказуем. Конечно, такой сосед всё и купит. Ну, или не всё (всякий хлам никому не нужен), но самые лакомые куски – безусловно. И, как правило, за бесценок. Ну, просто нет других вариантов.

Банкротство (в начале 90-х мировая система социализма именно обанкротилась, вся и сразу) – это вам не лобио кушать. Так что с крахом СССР участь чешских предприятий была очевидно предрешена.

Но – почему только чешских? Чехия в данном примере – всего лишь модель. А все остальные страны «соцлагеря»? Суть же одна и та же. У государства в казне – ничего, пусто, население – нищее и озлобленное, предприятия стоят. Это ОБЩАЯ картина на начало 90-х, не только в Восточной Европе. Но и на Украине, и в Молдавии, и в советской Прибалтике…

К чему клонит автор? Неужели (нервный смешок) там тоже всё должны были скупить проклятые буржуины со своими зловещими концернами?! (пауза) Хотя… ну, по идее, да. Возможно, что и так!

(перекрестясь) ну, по крайней мере, хоть то хорошо, что у нас в России этого не случилось! Уфф!!

Так может воспринять весь этот текст наивный и добродушный патриот-читатель. И для затравки следующей части я лишь спрошу: а кто сказал, что в России этого не произошло? Почему б нам не посмотреть на Россию (тогда – РСФСР) начала 90-х просто как на еще одну, только Очень Большую Чехию? Страну-банкрота с нулем денег в казне (и огромным внешним долгом), с массой кое-как работающих или уже останавливающихся предприятий, с беспросветно нищим населением – и с массой «соседей», у которых есть в изобилии и СКВ, и большой интерес, и только ждущих начала приватизации?

Мы глядим свысока на Чехию, которая «отдала всё иностранцам»; а мы? Мы всё не отдали?

Поговорим об этом далее.