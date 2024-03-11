Главные победители «Оскара-2024»

96-я церемония обошлась без сюрпризов и скандалов. Триумфатором стал байопик «Оппенгеймер» Кристофера Нолана, который получил 7 наград, включая призы за лучший фильм, режиссуру, мужские роли первого и второго плана.

Стимпанковое безумие Йоргоса Лантимоса «Бедные-несчастные» завоевало четыре статуэтки и принесло Эмме Стоун второй «Оскар» в карьере. Лучшей международной картиной стала работа Джонатана Глейзера «Зона интересов».

А вот самыми обделенными стали Брэдли Купер с «Маэстро» и Мартин Скорсезе с «Убийцами цветочной луны», у обоих фильмов ноль побед. У «Барби» Греты Гервиг всего одна награда за «Лучшую песню», но зато зажигательный номер Райана Гослинга под песню I’m just Ken стал самым запоминающимся моментом мероприятия. «Анатомия падения» тоже не осталась совсем без внимания, улов Жюстин Трие — победа в номинации «Лучший оригинальный сценарий».

Лучший фильм – «Оппенгеймер»

Абсолютный лидер по количеству главных наград — «Золотой глобус», BAFTA, Critics Choice Awards, премия Гильдии режиссеров и продюсеров США и, наконец, «Оскар».

Фильм стал настоящим событием и помог спасти кинотеатральный бизнес США, а ставший феноменом «Барбигеймер» интернет точно запомнит надолго. Постковидный кризис индустрии развлечений и популярность стриминговых сервисов отбили у людей желание ходить в мультиплексы. Благодаря трехчасовому исследованию человеческих пороков, завернутому в автобиографию создателя ядерного оружия, люди снова поверили в магию кино. Нолану удалось снять самый прибыльный байопик в истории кино и рассказать важную историю, отголоски которой продолжают жить и сегодня.

Лучший режиссер – Кристофер Нолан, «Оппенгеймер»

За свою многолетнюю карьеру Кристофер Нолан добрался до своего первого режиссерского «Оскара» только в 2024 году. Признание кинематографистов совпало с мировой любовью зрителей, отчего многолетняя работа над трехчасовым байопиком о создателе атомного оружия окупилась главной кинонаградой.

Режиссерская заслуга Нолана заключается в способности превратить разговорную драму в увлекательный и динамичный психологический триллер. Полнометражный дебют Нолана «Мементо» также получил номинацию на «Оскар» (за сценарий). Это послужило началом 12-летнего пути к заветной статуэтке.

Лучшая мужская роль – Киллиан Мёрфи, «Оппенгеймер»

В это сложно поверить, но роль создателя атомной бомбы Роберта Оппенгеймера принесла Киллиану Мерфи всего лишь первую оскаровскую номинацию и победу в категории «Лучшая мужская роль». Еще сложнее поверить в то, что за 18 лет совместной работы с Ноланом (шесть фильмов) Оппенгеймер стал первой главной ролью ирландца в научно-фантастических эпосах режиссера.

Комплексное исследование противоречивого человека сделало Мерфи одним из главных актеров 2023- года, а список его наград успел пополниться «Золотым глобусом», BAFTA, призом Гильдии актеров Америки и заветным «Оскаром».

Лучшая женская роль – Эмма Стоун, «Бедные-несчастные»

Роль причудливой Беллы Бакстер принесла Эмме Стоун четвертую актерскую номинацию и вторую победу в категории «Лучшая женская роль». Ранее академики выделили ее работу в мюзикле «Ла-Ла Ленд».

Смелый подход к выбору ролей делает Стоун одной из самых уникальных и разноплановых актрис своего поколения. В «Бедных-несчастных» она играет девушку, которой пересаживают мозг ее неродившегося младенца. В роли Беллы Бакстер Стоун танцует, мастерски примеряет на себя образ ребенка и снимается в откровенных сценах, параллельно подбадривая своего коллегу. Марк Руффало признавался, что ему удалось побороть неловкость и панику именно благодаря чувству юмора актрисы.

Лучший актер второго плана – Роберт Дауни-мл., «Оппенгеймер»

Кто бы подумал, что главный актер киновселенной Marvel когда-нибудь станет лауреатом премии «Оскар»! Член комиссии по атомной энергии США Льюис Штраус ожил благодаря Кристоферу Нолану и таланту Дауни-мл., который наконец вырвался из оков железного костюма.

Лучшая актриса второго плана – Давайн Джой Рэндольф, «Оставленные»

В этом наградном сезоне актриса собрала абсолютно все награды за роль школьной кухарки, потерявшей сына на войне во Вьетнаме. Несмотря на кажущуюся отстраненность и замкнутость, именно ее героине удалось собрать всех героев за одним праздничным столом. Даже короткое появление Рэндольф на экране никого не оставляет равнодушным. Ее игру хвалили еще в прошлогоднем непутевом «Идоле» Сэма Левинсона. Это ее первая номинация и первая победа на «Оскаре».

Лучшая операторская работа – Хойте Ван Хойтема, «Оппенгеймер»

Первый «Оскар» нидерландско-шведского кинооператора и четвертая совместная работа с Кристофером Ноланом. Съемки в разных форматах, полное отсутствие VFX, множество разноплановых героев и натурных сцен слились воедино благодаря пленочной камере Ван Хойтема.

Лучший оригинальный сценарий – «Анатомия падения»

Фильм, в котором диалог — главная движущая сила. Благодаря Жюстин Трие и ее соавтору Артуру Харари, трехчасовая драма о судебном разбирательстве превращается в современную версию «Сцен из супружеской жизни» Ингмара Бергмана.

Лучший адаптированный сценарий – «Американское чтиво»

Сценарий о писателе и его попытках высмеять расовые стереотипы — с меташутками, трогательными семейными диалогами и узнаваемым культурным кодом. Дебютный фильм Корда Джефферсона. В основе фильма лежит адаптация романа Персиваля Эверетта «Уничтожение».

Лучший международный фильм – «Зона интересов»

Мучительная экскурсия по местам исторического террора и важная история о повседневности зла. Гран-при Каннского кинофестиваля и первый «Оскар» Джонатана Глейзера. Третья номинация для Британии.

Лучший анимационный фильм – «Мальчик и птица»

Долгожданное возвращение Хаяо Миядзаки и его третий «Оскар». В 2002 году аниматор получил приз за «Унесенных призраками», а в 2014-м — почетную награду. После смерти собственной матери юноша Махито Маки попадает в потусторонний мир благодаря говорящей серой цапле.

Оригинальное название фильма — «Как вы поживаете?» — взято из одноименнной книги Ёсино Гэндзабуро 1937 года.

Лучший документальный фильм – «20 дней в Мариуполе»

В этой номинации тоже было все предсказуемо. Фильм выиграл все возможные награды на премиях предоскровской гонки.

Фильм рассказывает о первых днях «специальной военной операции» России в Украине в феврале и марте 2022 года, которые Чернов, фотограф Евгений Малолетка и продюсер Василиса Степаненко провели в Мариуполе. Мировая премьера картины состоялась в январе 2023 года на кинофестивале Sundance в США, фильм получил Приз зрительских симпатий.

Лучший оригинальный саундтрек – Людвиг Горанссон, «Оппенгеймер»

Третья номинация и вторая победа шведского композитора. Саундтрек Людвига Горанссона включает в себя три главные линии фильма: история Оппенгеймера, испытания «Тринити» и слушания комиссии. Такое тематическое деление отрезков помогло Кристоферу Нолану в контроле над тоном и напряжением фильма, а также оживило сцены без слов.

Лучшая песня – «What Was I Made for» — «Барби»

По словам Греты Гервиг, именно песня Билли Айлиш является тем самым недостающим пазлом, который соединил все элементы повествования. Вторая номинация и победа певицы (первая награда была за песню к фильму о Джеймсе Бонде «Не время умирать»).

Лучшие визуальные эффекты – «Годзилла: Минус один»

Над визуальными эффектами японского фантастического фильма о Годзилле трудилось всего 35 человек (среди которых и режиссер). Эта маленькая команда сделала для картины 610 кадров с визуальными эффектами. Это первый японский фильм, номинированный на «Оскар» за визуальные эффекты.