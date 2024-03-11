 

На Папу Римского ополчились за слова «поднять белый флаг»

11.03.2024, 0:20, Новости дня
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Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

Некоторых европейских политиков и комментаторов возмутили попытки главы Католической церкви добиться мира на Украине. Они отчитали понтифика за то, что он советовал проявить инициативу Киеву и «умолчал» о Москве, пишет The Guardian.


AP

Папа Франциск подвергся критике за свой пацифизм. Поводом послужило его интервью, в котором он заявил, что Украине следует набраться смелости, чтобы поднять «белый флаг» и договориться о прекращении конфликта с Россией, пишет The Guardian.

Понтифик отметил, что существует множество стран, желающих выступить в роли посредника между враждующими сторонами, в том числе Турция. «Не стыдитесь вести переговоры, пока ситуация не ухудшилась», — призвал он Киев.

Его слова вызвали недовольство среди некоторых европейских политиков и комментаторов. Их возмутило то, что Папа Римский «умолчал» о РФ и «возложил ответственность за заключение мира» на Украину, отмечает издание.

Латвийский президент Эдгар Ринкевич поспешил объяснить главе Католической церкви, что РФ — это «зло, перед которым нельзя капитулировать». Ещё один обиженный миролюбием понтифика, депутат Европарламента от немецкого ХДСГ Денни Радтке, назвал его позицию по Украине  «постыдной» и «непостижимой», обращает внимание The Guardian.


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