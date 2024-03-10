Мнение: Химия – зверь!

Смотрю по телевизору сериал “Мажор” (раньше пропустил), в рекламной паузе вдруг вслушался в текст про стиральный порошок Лоск. Там изображают семейство, которое типа выехало на природу, и по случайности мама вылила полстакана горячего кофе на папину белую кофту. То есть обсуждается вопрос “как устранять грязные пятна в походных условиях”.

Ну и тут – спасение: “наш стиральный порошок позволяет полностью устранять загрязнения на минимальных режимах стирки за короткое время в холодной воде!”

То есть, типа, настолько мощная и ядреная химия в том порошке, что отмывает и уничтожает всю грязь практически без помощи самой стиральной машины и всяких излишеств типа горячей воды.

И тут я вспоминаю, как где-то читал, что многие современные порошки, особенно “для белого”, сделаны так, что попросту закрашивают белым все пятна. Именно не счищают (что трудно и долго), а закрашивают. По-моему, гениальная маркетинговая идея!

И никто не знает.