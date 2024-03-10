Мнение: Рождаемость: что пытаются сделать власти, и почему это не сработает

1. Владимир Путин недавно пообещал целевым образом поддерживать рождаемость в регионах, где её уровень меньше чем в среднем по стране. Эти регионы показаны на заглавной карте. Подсвечены субъекты федерации, у которых СКР (число рождений на женщину) меньше, чем 1,42, среднее значение по России (ссылка).



С советских времён, когда окраины развивали за счёт центра, ситуация не выправилась. Мало рожают по-прежнему в Центральной России, Северо-Западной России и Поволжье. Также проблемы в Адыгее, Башкирии, Мордовии и Марий Эл.

Полагаю, в программу войдут и воссоединённые территории Новороссии – Донецкая, Луганская, Запорожская и Херсонская области. Украина была 75 лет под коммунистами и 25-30 лет под Киевом, так что с рождаемостью там катастрофа повсеместно.

2. Материнский капитал в России сейчас выдают на первого и второго ребёнка — на третьего и последующих можно получить только в том случае, если вы ранее не получали на первого-второго. Вводить дополнительный маткапитал на каждого последующего ребёнка пока что не будут. В общей сложности, размер материнского капитал превышает сейчас 800 тысяч рублей (ссылка):

С 1 февраля 2024 года Социальный фонд России проиндексирует материнский капитал С 1 февраля 2024 года размер материнского капитала будет проиндексирован на 7,4% и составит 630,4 тысячи рублей на первого ребенка и 833 тысячи — на второго.

Однако это ещё не всё. Значительную сумму от государства можно получить и на третьего ребёнка. Для этого надо взять ипотеку (ссылка):



Многодетные семьи могут получить до 450 тысяч рублей на погашение ипотечного кредита и процентов по нему в связи с рождением третьего или последующего ребенка.

Субсидию может получить заемщик, созаемщик или поручитель по ипотечному кредиту. Он должен быть родителем троих или более детей, один из которых рожден после 1 января 2019 года. <…>

Дети могут быть от разных браков. Возраст старших детей не учитывается.

Программа работает и в отношении приемных детей, но нужно помнить: в вопросе получения субсидии значение имеет дата рождения приемного ребенка, а не дата его усыновления.

Если один из детей погиб, это не исключает вашего права на получение господдержки. Вам нужно будет включить в пакет документов свидетельство о смерти.

Реструктуризация, рефинансирование, допущенные просрочки по оплате ипотечного долга, использование материнского капитала или иных льгот — ничто из перечисленных действий не является причиной для отказа в получении субсидии.

Кстати, про рефинансирование: государство выделит деньги даже на погашение рефинансированной ипотеки. И даже если ее рефинансировали повторно, так тоже можно.

Заявитель и его дети должны иметь российское гражданство. В свидетельствах о рождении детей на оборотной стороне стоит штамп о гражданстве. С 1 октября 2018 года гражданство детей определяется по гражданству родителя, которое указывается в тексте свидетельства о рождении. Если есть вкладыш к свидетельству о рождении — его тоже можно приложить.

С субсидии не нужно платить подоходный налог, но если семья использовала налоговый вычет при покупке квартиры, то государству надо будет вернуть 58 500 рублей (13% с 450 000). В любом случае, предварительная консультация в налоговой не помешает.

Неплохая сумма для молодой семьи: хватит, например, на дом в некоторых регионах.

3. Блогер Дракон старой гвардии собрал список идей и законодательных предложений наших депутатов о том, как стимулировать россиян рожать больше детей. Кратко процитирую (ссылка):

– [Привлечь к решению проблемы] женщин-заключенных, отправлять их на УДО [условно-досрочное освобождение] за роды. Автор: депутат Госдумы от ЛДПР Валерий Селезнев. <…>

– Списывать долги по ипотеке за третьего ребенка. Автор: депутат Владислав Даванков. <…>

– Различные виды ограничений абортов. Авторы: разные, инициативы звучат отовсюду. Это самое большое поле для инициатив и экспериментов. Предлагают: а) Вывести аборты из ОМС. Никогда такого не было и вот опять! б) Запретить или сильно ограничить аборты в платных клиниках. А то есть подозрение, что ходят богачки и избегают прослушивания лекций психологов, батюшек, бабушек, матушек, дедушек, тетушек и членов домкома. в) Запретить аборты до 18 лет без согласия родителей. <…>

– «Репродуктивные каникулы» для родителей. Автор: Депутат Мосгордумы Валерий Головченко. Суть: организовывать поездки для детей-школьников на 3-4 дня, чтобы родители в свободное время занялись изготовлением новых детей. <…>

– Детские сады при вузах для студенток. Автор: Глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов. Суть: создать условия, чтобы молодые люди могли заводить детей без отрыва от учебы. <…>

– Запретить женскую стерилизацию по желанию. Автор: Виталий Милонов <…>

– Увеличить алименты. Автор: Фракция «Новые люди». Суть: фракция <…> предлагает повысить минимальный порог алиментов до 50 % от прожиточного минимума на ребенка (7 тыс. руб.). <…>

– Выкуп детей вместо аборта. Автор: Депутат Госдумы Султан Хамзаев. Суть: Женщинам, которые хотят сделать аборт, предложить родить, а затем отдать ребенка государству за деньги. <…>

– Давать материнский капитал за первенца только до 25-30 лет.

– Перестать ориентировать девушек на высшее образование. Автор: Маргарита Павлова. Суть: конкретной инициативы Павлова не сформулировала, просто высказала, что нужно переориентировать девушек с получения образования на обеспечение государства людьми. <…>

– Запрет абортов и разводов, расселение городов. Автор: Александр Дугин (не депутат). <…>

– Изменение социально-экономического курса [сами знаете в каком направлении]. Автор: Геннадий Зюганов.

Большая часть вышеизложенных мер или бесполезна, или даже (с точки зрения рождаемости) вредна. Из того, что может дать небольшой положительный эффект, разве что понижение статуса высшего образования — но тут электорат будет яростно возражать, и депутаты не захотят его злить. Детские сады при вузах дадут обратный эффект: чем выше уровень образования у матерей, тем рождаемость ниже. Увеличение алиментов и выплат матерям от государства — прямая дорога к разрушению института браков, на Западе в эту ловушку попались уже давно. К примеру, раньше в США без отцов росли 15% негритят, сейчас — 85% (цифры примерные). Причина — выплаты матерям-одиночкам из бюджета. Отцы стали просто не нужны, что, учитывая особенности культуры американских гетто, привело к массовому распаду семей.

Для зануд: нет, я не предлагаю запрещать высшее образование для женщин. Я всего лишь объясняю, что детские сады при вузах рождаемость понизят, а не увеличат. Мне, может быть, это факт тоже не нравится, но я блогер, а не депутат, так что я могу позволить себе не врать.

Полагаю, реально сработает только одно: смена ценностей через массированную рекламу и пропаганду. Сейчас главная ценность у большинства россиян — потребление модных и дорогих вещей. На ребёнка уходят деньги, которые можно было бы потратить на статусные вещи, поэтому предложение завести ребёнка народ встречает стандартным: «мы не хотим плодить безайфонщину». Ребёнок без айфона, модной одежды, секции футбола и так далее — позор для родителей.

Если сделать (через рекламу и пропаганду) так, чтобы иметь мало детей было не менее стыдно, чем сейчас ходить без айфона, то будьте уверены, ровно те же самые идейные потребители из кожи вон вылезут, в кредиты залезут, но как минимум трёх-четырёх детей настругают. У кого не будет своих, найдут приёмных. Не получится найти в России — привезут из бедных стран, чтобы воспитать как своих. Так или иначе, проблему решат.

Многие скажут: это некрасиво, нельзя дискриминировать одиночек и чайлд-фри, тем более что некоторые из них хотели бы иметь семью, но не могут. Замечу на это две вещи.

Первая. Большая часть холостяков-бонвиванов и сильных независимых женщин пару себе найти может без труда — просто не считает нужным. Да, если завтра к ним в окно постучится принц/принцесса на белом коне, они рассмотрят предложение и, может быть, примут его. Но если это будет не принц, а всего лишь баронет, ему просто рассмеются в лицо.

Второе. Жестоко, но очень верно сказал Виктор Мараховский: уже сейчас наше общество дискриминирует бедных, толстых, уродливых, плохо одетых, неухоженных, работающих на непрестижных работах, без высшего образования, имеющих среднеазиатскую внешность и так далее, и тому подобное. Так устроена гонка за статусом — кто-то всегда будет в ней сверху турнирной таблицы, а кто-то снизу, кому-то будут завидовать, а на кого-то смотреть со снисходительной улыбкой. Поэтому если нынешнее «у этого лоха даже айфона нет» сменится на нужное обществу «у этого лоха всего один ребёнок», итоговый объём травли с презрением останется прежним: народ будет гоняться за другими атрибутами успеха, вот и всё.

Как вы можете заметить по списку предложений депутатов, пока что они видят окружающий мир не в фокусе. Что же, подождём несколько лет. Возможно, когда все их наивные благоглупости провалятся, дойдёт дело и до реформ, учитывающих грешную природу людей.