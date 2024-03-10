Мнение: И их посчитали

Принято глумиться над российскими “либералами” за то, что они, дескать, ничего не могут и власти делают с ними что хотят, а они только, мол, утираются. На все их манифестации плюют, все “болотные” вместе” ничего не дали, всех лидеров спокойно пересажали или вообще убили, все какие хотели антилиберальные законы (про зажим свободы слова и прессы, про фактическую отмену свободы собраний, про полное выхолащивание понятия “демократия”, про изменение Конституции) приняли. Тут обычно идет указание, что это, мол, потому, что либералы – это такие хлюпики и идиоты.

Однако и другие, совсем не либеральные категории населения тоже ведь гнут и ломают в какую угодно сторону. Только сейчас вдруг вспомнил, по случаю начала футбольного сезона – ба! А что там с “паспортом болельщика”? Помнится, то ли год, то ли два назад была такая мощная движуха за его отмену, футбольные фанаты матчи бойкотировали… Как оно там, отменили?

И я понял, что нет! Фанатов (строгих, мужественных пацанов, никакого пива, только водка!) сломали точно так же, как и очкастых интелей. Все как миленькие, маленько побузив, пошли и зарегистрировались в “органах”, чтобы получить эту заветную “ксиву” – там, сплясать, отстоять очередь, показать радужку глаза и т.п. Итог один – теперь мне, если вдруг меня одолеет такое желание, просто так, спонтанно на футбол не сходить; у меня “паспорта болельщика” нет!

Дичь страшнейшая – но ведь сработало. Встали в стойло покорно и организованно. А вы говорите – стадо баранов.