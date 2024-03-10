Как защититься при краже телефона: советы Роскачества
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При утере или краже телефона специалисты Роскачества рекомендуют принять несколько мер для защиты себя от возможного финансового ущерба и утечки личной информации.
Первым шагом следует обратиться в салон связи или позвонить оператору с другого устройства, чтобы заблокировать SIM-карту. Это поможет предотвратить доступ к банковским приложениям и мессенджерам, использующим номер телефона для авторизации.
Затем необходимо связаться с банком и запросить блокировку своих банковских карт, чтобы защитить свои финансы от мошеннических операций.
Дистанционная блокировка устройства через Google или iCloud также является важным шагом. Это поможет предотвратить доступ к личным данным и сохранить конфиденциальность.
Смена паролей от электронной почты и аккаунтов в социальных сетях рекомендуется, чтобы предотвратить несанкционированный доступ. Сессии также можно принудительно завершить, авторизовавшись с другого устройства.
Наконец, следует обратиться в полицию и предоставить IMEI украденного устройства. Это может помочь в его обнаружении и возврате.
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