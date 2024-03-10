В моду вернулись кожаные легинсы: как их стилизовать в образе этой весной

Если хочется немного обновить свой гардероб на весну, то стоит выбрать для себя кожаные легинсы, так как эта одежда снова вошла в моду и будет оставаться в тренде еще длительное время.

Это универсальный наряд, который можно использовать для повседневной носки или же создания более формальных образов. Вот несколько советов относительно того, с чем можно носить и как стилизовать кожаные легинсы.

Повседневный образ

Можно красиво сочетать коричневые кожаные легинсы с мягкой, уютной коричневой толстовкой с капюшоном. Чтобы добавить ярких красок в образ, стоит выбрать ярко-оранжевые кроссовки и подходящие носки. Это позволит выглядеть непринужденно и элегантно.

Такой наряд идеально подходит для прогулок по городу или непринужденной встречи с друзьями.

Черно-белый наряд

Черные кожаные легинсы являются основой и прекрасно сочетаются с черными ботинками. Все это можно красиво комбинировать вместе с длинной белой классической рубашкой и плотным серым свитером.

Дополнить образ можно при помощи длинного черного пальто и черной сумки. Монохромный наряд просто завораживает своей простотой.

Эстетика, вдохновленная конным спортом

Можно сочетать белые вязаные свитера с черными кожаными легинсами и длинными белыми ботинками. Этот образ отражает суть конного шика.

С помощью такого наряда можно выглядеть стильно и современно.

Полностью черный наряд

Это отличный вариант, чтобы немного поиграть с фактурой и силуэтом.

Хорошо смотрятся черные ботинки с кожаными легинсами, курткой и сумочкой в тон. Это поможет подчеркнуть стиль и уверенность. В таком наряде можно выглядеть роскошно.

Яркие тона

Можно достаточно просто добавить яркие краски в свой гардероб. Эффектные красные кожаные легинсы гармонично сочетаются с черным свитером и ботинками.

Идеально подходят для тех, кто хочет выделиться и выразить свою индивидуальность. Такой наряд поможет сделать образ восхитительным и запоминающимся.

Простой покрой

Отлично смотрится наряд, излучающий шик и простоту. Стоит выбрать коричневый укороченный топ, сочетая его с черными кожаными легинсами, слегка расширяющимися книзу.

Коричневые ботинки и сумка в тон дополнят ансамбль. Это поможет создать гармоничное сочетание цветов и фактур.

Вечерний образ

Для вечернего выхода можно создать стильный и гламурный наряд. Черный корсет, украшенный блестящими деталями, идеально сочетается с гладкими черными кожаными легинсами. Такой наряд поможет буквально сиять весь вечер.

С укороченным топом

Можно красиво сочетать черные кожаные легинсы с симпатичным белым укороченным топом с длинными рукавами. Это делает создаваемый образ одновременно милым, стильным и шикарным.

Минималистичный стиль

Очень важно особое внимание уделить простоте и чистым линиям. Широкая футболка, туфли на каблуке и черные кожаные брюки с разрезом — вот элементы этого образа. В итоге получается непринужденно шикарный и современный образ.

Можно также сочетать многие другие предметы гардероба и аксессуары вместе с легинсами, чтобы выглядеть стильно, мило и роскошно.