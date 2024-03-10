Мнение: О медленно наступающей жути… Куда бежать?

Это, конечно, уже нечто запредельное для простых людей.

«Мы знаем, что нас ждёт», — говорит украинка Мария корреспонденту Би-Би-Си в своей квартире в городе Константиновка. Она готовится уехать в Киев вместе с сыном. — Мы целый день ходим невыспавшиеся, у нас плохое настроение, панические атаки, постоянная депрессия. Нам страшно».

И это лишь одна из многих тех, кто два года жили ожиданием близкой победы. А теперь вынуждены бежать от последствий украинского поражения.

Репортаж об этих людях, к которым сейчас приближается линия боевого соприкосновения, опубликовало британское агентство. В феврале Россия взяла штурмом стратегически важный город Авдеевка в Донецкой области. С тех пор ВС РФ продвинулись дальше на запад и заняли ещё несколько деревень. #Украина заявляет, что ее военные «держатся». Но российские войска сейчас продвигаются на пяти участках вдоль ЛБС протяжённостью 1100 км. И ВСУ приходится очень тяжело.

Но ещё тяжелее — мирным жителям. Они притерпелись к звукам далёкой канонады. Научились различать снаряды и ракеты по свисту и прогнозировать места их прилётов по его громкости. Но сейчас на них обрушилась другая беда. Жители таких городов, как Покровск, Константиновка и Краматорск, оказались перед реальностью быстро приближающейся линии фронта. В том же Краматорске теперь почти на каждой улице есть повреждённые здания. Рабочие заменяют позолоченные панели на куполах церкви после того, как их сорвало взрывной волной от ракетного удара по расположенной рядом железнодорожной станции. Однако навеянный пропагандой ужас перед российскими солдатами ещё сильнее страха от взрывов. Людская тревога буквально переполняет холодный воздух этого города, который когда-то был частью одного из крупнейших промышленных районов в #СССР. И в те времена, когда деление на Россию и Украину было весьма условным, никто даже в страшном сне не мог вообразить нынешнего кошмара. От которого теперь приходится спасаться бегством.

Местные власти объявили эвакуацию населения. Но не стали утруждаться её организацией. Простым людям помогают волонтёры. Один из них, Антон Пронь из эвакуационного отряда «Белые ангелы», помогающего вывозить людей из прифронтовых городов, рассказывает, что ситуация ухудшается с каждым днём. «Постоянно идут обстрелы, работает артиллерия, — жалуется он корреспонденту Би-Би-Си. — Авиация противника работает постоянно. Россияне сбрасывают бомбы, это ужасно».

Железнодорожный вокзал в соседнем городе Краматорск сейчас — конечная станция как для прибывающих украинских подкреплений, так и для нагруженных сумками жителей, которые решились уехать. Там британский корреспондент выслушал Аллу, которая ждала поезда в Киев. «Год назад мы думали, что получим помощь от Запада и что наше контрнаступление сработает, но теперь это не так, — говорит она. — Раньше люди верили, а сейчас нет».

Отдалённые раскаты артиллерии служат напоминанием, что экстренный отъезд — это правильный выбор. Но пока совершенно непонятно, когда и куда будут возвращаться эти уезжающие пассажиры. Хуже того, непонятно, куда им ехать — в Киев или, быть может, сразу во Львов. Хмурые военные не дают никаких гарантий.

И вот за что это всё простым людям, которые не скакали на Майдане, а голосовали за того, кто обещал им мир, но по факту довёл дело до военного конфликта?

За доверчивость?

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